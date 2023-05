Terzo appuntamento, questa sera, domenica 7 maggio 2023 alle 21:00 su Raidue, con il nuovo ciclo di film-tv gialli Crossword Mysteries. Una serie di racconti con protagonista un’editor di cruciverba ed un investigatore, alle prese con alcuni casi che vedranno in qualche modo il mondo dei rompicapi protagonisti. Il film-tv di oggi è con “Abracadavere”: se volete saperne di più, non serve scervellarsi troppo, basta che continuiate a leggere!

Crossword Mysteries – Abracadavere, la trama

Tess (Lacey Chabert) ha deciso di prendere lezioni di magia al Magic Manor, dove sta organizzando anche una festa per il suo compleanno. Quel giorno, durante la cena, si esibisce l’Incredibile Alistair (Noam Jenkins), affiancato da Bianca (Kaitlyn Leeb).

Il numero più pericoloso della serata è il Bullet Catch: il mago deve fermare con la bocca un proiettile che la sua assistenza gli sparerà addosso contro una finestra. Il mago riesce nel numero, ma poco dopo cade a terra e muore. La Scientifica scopre che sul proiettile e nello scotch che l’uomo aveva bevuto poco prima era stato messo del veleno di pesce.

Tess inizia ad indagare, intromettendosi nel lavoro di Logan (Brennan Elliott) che, a sua volta, s’ingelosisce per la presenza di Reed (Steve Belford), giornalista appena arrivato al The Sentinel che corteggia la protagonista. Quest’ultima, intanto, continua a prendere lezioni di magia da Cormac (Matthew Gouveia) e scopre che Bianca ed Alistair in passato hanno avuto una relazione.

Abracadavere, finale

Il colpo di scena arriva verso la fine, quando si scopre che Alistair, in realtà, non è morto: una volta caduto a terra durante lo spettacolo ed intervenuta la Polizia, qualcuno ha spento le luci della sala. In quel momento il corpo del mago è stato sostituito tramite una botola con il corpo del marito di Julia Marquez (Cynthia Preston), una farmacista con cui Alistair aveva una relazione.

I due hanno commissionato al cugino di Julia l’omicidio dell’uomo, il cui corpo è stato poi sostituito a quello del mago. Una magia, che però non è riuscita: Tess e Logan riescono ad unire i pezzi, raggiungono Julia ed arrestano Alistair. Il caos è risolto e Bianca da assistente diventa lei stessa illusionista.

Crossword Mysteries, la serie

Come detto, Proposta con omicidio fa parte del ciclo Crossword Mysteries, nato nel 2019 ed in onda su Hallmark Channel. I film-tv, realizzati in collaborazione con Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times, fino ad oggi andati in onda sono cinque (l’ultimo è del 2022) ed hanno tutti come protagonisti Lacey Chabert e Brennan Elliott (quest’ultimo visto in UnReal), che avevano già lavorato insieme in passato in altri film-tv.

Crosswords Mysteries – Abracadavere su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Abracadavere in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.