Umberto Balsamo si collegherà in diretta a BellaMa’ per ricevere le scuse di Pierluigi Diaco dopo la gaffe di giovedì scorso

Domani si chiuderà ufficialmente il caso Balsamo. Non soltanto perché nella giornata di lunedì 20 novembre Pierluigi Diaco, come annunciato in un video social pubblicato venerdì, si scuserà in diretta a BellaMa’ dopo la gaffe commessa nella puntata di giovedì scorso. In apertura di trasmissione, infatti, stando a quanto risulta a TvBlog (e come il nostro Niccolò Fabbri aveva da subito ipotizzato), si collegherà telefonicamente proprio Umberto Balsamo.

Per il cantautore 81enne sarà dunque l’occasione per accogliere le scuse del conduttore di Rai2, ma anche per affacciarsi in tv, che da tempo frequenta molto di rado (tra le più recenti apparizioni televisive risale ad oltre un anno fa quella a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, era ottobre 2022).

“In memoria di Umberto Balsamo”, la gaffe di Pierluigi Diaco

Nella puntata di giovedì scorso Pierluigi Diaco aveva chiamato un applauso in memoria di Balsamo, credendo erroneamente che fosse passato a miglior vita. Poche ore dopo aveva rimediato con scuse in privato e via social; quindi il commento dello stesso cantautore, che aveva immediatamente assolto il giornalista: “Può succedere che un presentatore non si ricordi se un artista è vivo oppure è morto, non è la fine del mondo. Ma figuriamoci, queste cose mi divertono e basta. Stamattina mi ha chiamato, era molto dispiaciuto, poverino. È stato gentilissimo e gli ho detto che è una persona a modo. L’ho scritto anche su Facebook“.

La gaffe di Diaco nelle ultime ore ha fatto il giro dei social ed è rimbalzata anche in televisione. In particolare se ne sono occupati anche Striscia la notizia su Canale 5 e Propaganda Live su La7.

Domani alla faccenda verrà posta la parola fine, con modalità che anche dal punto di vista televisivo appaiono più che sensate.