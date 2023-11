È tempo di gaffe in tv circa la scomparsa o meno di cantanti. Se la scorsa settimana a sbagliare era stata Francesca Michielin, ieri pomeriggio è toccato a Pierluigi Diaco durante BellaMa’. La rubrica di Manuela Villa, Canta con me, aveva infatti come protagonista Umberto Balsamo, autore del celebre brano Balla.

Diaco per introdurre il cantante – a suo dire non conosciuto da molti ragazzi della generazione Z presenti in studio – ha chiesto un applauso in suo onore: “Facciamo un applauso ad Umberto Balsamo, alla sua memoria”. Peccato, però, che l’autore e compositore di Balla sia tuttora vivo. Quindi si sarebbe dovuto trattare di un semplice omaggio e non di una commemorazione.

L’artista 81enne è stato fra l’altro ospite lo scorso anno da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Diaco, senza aspettare di tornare in onda in diretta il prossimo lunedì, ha deciso di scusarsi direttamente sui social.

Diaco ha chiesto scusa a #UmbertoBalsamo per aver chiamato un applauso in sua memoria a #BellaMa pic.twitter.com/3igPmc7EAI — Rai2 (@RaiDue) November 17, 2023

“Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso durante la rubrica di Manuela Villa, Canta con me, in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, di cui mi sono scusato con lui e di cui mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMa’. Balsamo ha compreso, è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia” ha detto Diaco.

Il caso, dunque, parrebbe risolto, in attesa delle scuse televisive previste per lunedì pomeriggio. Chissà che poi non si possa porre rimedio alla gaffe invitando lo stesso Umberto Balsamo a partecipare ad una puntata di BellaMa’. A differenza della gaffe compiuta da Francesca Michielin con Ivan Graziani, qui eventualmente si può provare a riparare il tutto anche con un’ospitata. Vedremo se Diaco deciderà di farlo.