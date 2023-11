Gaffe da mani in testa durante il terzo live show di X Factor 2023 andato in onda ieri sera su Sky Uno e seguito in diretta su Soundsblog. In una puntata dove il tema centrale era la canzone di protesta, la musica ribelle e, dunque, ad alto tasso di cantautorato, Colapesce e Dimartino sono stati il giusto innesto. Sono stati loro gli ospiti della serata per portare un po’ di Sess0 e architettura, titolo del singolo contenuto nel nuovo lavoro discografico (il secondo insieme) di cui, al termine dell’esibizione, si è parlato con Francesca Michielin.

Qui la cantante e conduttrice ha avuto modo di scambiare alcune battute con i due artisti che, insieme a lei e Fedez, hanno partecipato alla storica edizione del Festival di Sanremo 2021, senza il pubblico al Teatro Ariston. Sarà stato forse un momento di confusione durante la chiacchierata, ma la stessa Michelin si è resa protagonista di uno scivolone di non poco conto. Un inciampo che col passare delle ore sta letteralmente diventando virale.

La Michielin si rivolge a Colapesce: “C’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani… Wow. Come è andata? Come è stato lavorare con lui?” peccato che Ivan Graziani sia morto nel 1997. Davanti a lei l’espressione attonita dell’ospite è piuttosto chiara, segue quindi la risposta imbarazzata di Colapesce:

Con lui…è stato bello nel senso… grazie al figlio, che ci ha portato questo inedito a cui abbiamo scritto un ritornello. Siamo entrati in punta di piedi, lui è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine il figlio ha ascoltato il nostro lavoro e anche la famiglia era molto felice di quello fatto, perciò abbiamo deciso di pubblicarlo.

Non è vero. Non può essere successo veramente pic.twitter.com/R0zKzONTBC — Shuren (@S_H_U_R_E_N) November 10, 2023

Gaffe Francesca Michielin, le reazioni: “Colapesce è stato un signore”

Il brano, per la cronaca, si intitola I marinai ed è l’ottava traccia di Lux Eterna Beach di Colapesce e Dimartino. Si tratta di un inedito scritto da Ivan Graziani, ma che – essendo incompleto – è stato terminato dal duo di cantanti con l’aggiunta della scrittura di un ritornello, per l’appunto.

Manco a dirlo, su X (una volta Twitter, ndr) piovono commenti ironici sulla gaffe della Michielin. Per citarne uno: “Se rinasco voglio la classe di Colapesce nel non farle fare una figura di m***a pubblica di dimensioni colossali” scrive Matteo Grandi. Sullo stesso tenore altri post a sottolineare l’atteggiamento dell’ospite in risposta alla conduttrice.

Anche la reazione di Dimartino, per dirla tutta, è sembrata piuttosto interdetta…