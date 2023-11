Gaffe in diretta tv e come gestirle: Diaco si scusa, Michielin no (VIDEO)

Questa è la storia di due gaffe e di due modi di gestire diversamente le conseguenze, ai tempi dei social. Premessa: le insidie della diretta televisiva sono sempre dietro l’angolo (Pippo Baudo nel 1997 a Una volta al mese su Canale 5 dette per morto Nunzio Filogamo – allora era vivo, se ne andò cinque anni dopo -, poi si scusò parlando di “deprecabile leggerezza“), anche se ormai su X, Facebook, Instagram, Tik Tok e dintorni sembrano dimenticarselo sempre più spesso. Evidentemente da quelle parti si preferisce condannare senza pietà più che comprendere.

Francesca Michielin e Pierluigi Diaco, le gaffe

Giovedì 9 novembre a X Factor su SkyUno Francesca Michielin scivola su Ivan Graziani, ponendo a Colapesce Dimartino una domanda come se il cantautore fosse ancora vivo (invece è scomparso nel 1997). I social se ne accorgono praticamente in tempo reale e così la clip con la gaffe inizia a circolare, fino a diventare virale. Con annessa richiesta di scuse, feroci battute e qualche offesa nei confronti della cantante prestata alla conduzione tv.

Nella puntata di giovedì 16 novembre di BellaMa’ su Rai2 il padrone di casa Pierluigi Diaco chiama un applauso dello studio per omaggiare la memoria di Umberto Balsamo… che però è vivo e vegeto. Praticamente nessuno (o quasi) se ne accorge. Il diretto interessato sì e su Facebook pubblica un ironico post: “Presente“.

Francesca Michielin e Pierluigi Diaco, due modi diversi di reagire ad un errore

Nel corso del quarto live andato in scena ieri sera, Francesca Michielin, dopo l’esibizione di un concorrente di X Factor appena esibitosi sulle note di una canzone di – guarda caso! – Ivan Graziani, ha preso la parola: “Volevo dire una cosa: la settimana scorsa ho fatto una domanda a Colapesce Dimartino in merito al duetto con Ivan Graziani e la domanda l’ho formulata in modo proprio di m*rda (risata, Ndr). Forse nessuno se ne è accorto, però potevo sicuramente dirla meglio. Volevo dirvelo e basta. Come direbbe mia nonna Lucia: ‘Adesso andiamo avanti’“.

Poche ore fa Pierluigi Diaco in un video pubblicato sui social di Rai2 ha ammesso la gaffe e rivolto le sue scuse a tutti: “Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, mi sono scusato con lui, mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMà. Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia. Questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio a tutti“.

Da segnalare anche la reazione dell’81enne Balsamo, che all’Adnkronos ha spiegato: “Può succedere che un presentatore non si ricordi se un artista è vivo oppure è morto, non è la fine del mondo. Ma figuriamoci, queste cose mi divertono e basta. Stamattina mi ha chiamato, era molto dispiaciuto, poverino. È stato gentilissimo e gli ho detto che è una persona a modo. L’ho scritto anche su Facebook“.

Diaco ha chiesto scusa a #UmbertoBalsamo per aver chiamato un applauso in sua memoria a #BellaMa pic.twitter.com/3igPmc7EAI — Rai2 (@RaiDue) November 17, 2023