Chi sono gli ospiti di oggi, sabato 8 febbraio 2025, di Tv Talk? Il programma di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai 3, in onda alle 15:00, porta il pubblico nel dietro le quinte della televisione, raccontando come nasce un programma, le scelte di alcuni momenti televisivi e ospitando i personaggi del momento sul piccolo schermo.

Il tutto, con analisi sugli ascolti tv e su come la televisione influenzi i social network, senza dimenticare una pagina dedicata all’attualità e, più in generale, ai mass media. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 8 febbraio 2025

La tele-politica e Roccaraso

La puntata si apre con la settimana rovente sul fronte della tele-politica: perché il tema dell’immigrazione è sempre al centro della comunicazione? Ne discutono in studio i giornalisti Giuseppe Brindisi, Carlo Puca e con l’attore Lino Guanciale, che analizzeranno anche il cortocircuito tra social e realtà della vicenda dell’invasione turistica di Roccaraso.

Il successo di Montecristo e Step

Sempre con Lino Guanciale, poi, spazio a Il Conte di Montecristo, la fiction di Raiuno campione di ascolti. Dopo i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina sarà l’occasione per analizzare la ripartenza di Stasera Tutto È Possibile su Raidue.

Il ritorno di Corona e l’attesa per Sanremo

Infine, da un lato il ritorno di Fabrizio Corona che invade la tv generalista con le sue rivelazioni social; dall’altro, l’attesa per il Festival di Sanremo a tre giorni dalla prima serata. Interverranno in puntata anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Francesca De Pasquale e Francesco Oggiano.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, ospiti fissi

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.