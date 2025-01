Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Conte di Montecristo, in onda lunedì 3 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno. La miniserie, diretta da Billie August, vede Sam Clafin vestire i panni del protagonista Edmon Dantès, celebre personaggio della letteratura nato dalla penna di Alexandre Dumas.

Prodotta da Palomar, in collaborazione con Demd Productions e con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media, la miniserie vanta un cast internazionale, composto anche da alcuni interpreti italiani, come Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas e Michele Riondino.

Il Conte di Montecristo, ultima puntata

Gaston è diventato un ladro

Gaston, il figlio illegittimo di Villefort (Mikkel Boe Følsgaard), è cresciuto e diventato un ladro. Rintracciato da Edmond, il ragazzo ruba del denaro a Caderousse (Jason Barnett) e, durante la fuga, finisce per un uccidere un poliziotto e viene arrestato.

Fernand nei guai

Nel frattempo, Danglars (Blake Ritson) scopre il tradimento di Fernand (Harry Taurasi) nei confronti di Ali Pascha, in Algeria, e lo diffonde alla stampa. Le maglie si chiudono: Fernand deve riferire in Parlamento dove, come testimone a suo carico, si presenta Haydée (Karla-Simone Spence).

Albert sfida Edmond a duello

Furioso per l’offesa ai danni di suo padre, Albert sfida il conte di Montecristo a duello. Dal momento che Mercedes lo prega di risparmiare suo figlio, Edmond cede e decide di morire per lei. Ma non

sarà necessario: Mercedes racconta ad Albert la verità e il giovane ritira il suo guanto di sfida. Non resta che affrontare Fernand, che è annientato dalla vergogna e dalla rivelazione della vera identità del conte di Montecristo.

Spada aiuta la figlia a fuggire

Alla vigilia delle nozze, il conte Spada aiuta Eugenia a fuggire con il suo vero amore, la sua insegnante di canto, proprio mentre la polizia si presenta a casa Danglars. Intanto Edmond rivela a Villefort che il veleno che ha ucciso la marchesa è stato rubato nel suo laboratorio da Heloise (Poppy Corby-Tuech). Dinanzi alla prospettiva di essere denunciata, la donna commette un atto scellerato.

Una nuova vita per Edmond

Sarà proprio Villefort che, intanto, al processo contro Gaston ha scoperto che l’accusato è il figlio che tanti anni prima ha provato a uccidere, a scoprire fino a dove la disperazione abbia spinto Heloise. La vendetta del conte è completa. Ora è un uomo libero ma consumato dalla vendetta. La presenza di Mercedes, al suo fianco a Marsiglia, potrebbe essere per lui l’inizio di una nuova vita.

Il Conte di Montecristo, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono otto. Raiuno ne manda in onda due a settimana, per quattro settimane. L’ultima puntata va in onda il 3 febbraio.

Il Conte di Montecristo su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Conte di Montecristo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.