Undicesima edizione del programma e settima per Stefano De Martino, che torna alla guida del varietà in cui non si vince nulla ma l’unico scopo dei giochi è divertirsi

Anche per il 2025 Stasera tutto è possibile torna a divertire il pubblico di Rai 2: è l’undicesima edizione del programma, adattamento di un format francese; la settima condotta da Stefano De Martino, che torna alla guida dello show nella stagione in cui sta stracciando ogni record d’ascolto con Affari Tuoi. Sarà così anche per STEP? Lo scopriremo strada facendo: intanto scopriamo di più su questa edizione!

Stasera tutto è possibile, ospiti

Puntata 28 gennaio 2025

Nella prima puntata della nuova edizione, dal tema “On the road”, gli ospiti sono Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice e Carlo Amleto. Vincenzo De Lucia veste i panni di Milly Carlucci.

Quando inizia Stasera tutto è possibile 2025?

L’undicesima edizione del programma va in onda su Rai 2 da martedì 28 gennaio, alle ore 21:20.

Stasera tutto è possibile 2025, quante puntate sono?

In tutto, le puntate dell’undicesima edizione sono dieci, in onda il martedì sera. Considerato lo stop nella settimana del Festival di Sanremo, l’ultima puntata va in onda l’8 aprile.

Stasera tutto è possibile 2025, cast

Confermati i comici che affiancano Stefano De Martino nel corso dei vari giochi, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

Stasera tutto è possibile 2025, il panda mascotte

Il programma conferma anche la mascotte, il panda, animato da Francesco Garzia.

Stasera tutto è possibile 2025, il Dj

Ad occuparsi della musica del programma, importantissima per lo svolgimento di alcuni giochi, c’è anche quest’anno il Dj Claudio Cannizzaro.

Stasera tutto è possibile 2025, i giochi

Confermatissima l’iconica “Stanza Inclinata”, gioco simbolo del programma, in cui i concorrenti devono improvvisare sketch in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5°. Tra gli altri giochi già noti al pubblico “Segui il labiale” (un vip deve capire la frase che sta pronunciando un altro vip), “Rumori di mimo” (due vip legati uno all’altro devono mimare con la bocca rumori di oggetti per farli indovinare ad altri due vip), “Alphabody” (i vip devono devono formare delle lettere o dei numeri, solamente con i loro corpi, per comporre parole, o calcoli matematici) e “Stammi dietro dance” (quattro vip, a turno, ballano seguendo colui che sta sulla stella e gli altri compagni devono seguire quei passi di danza fino alla sirena che indica il cambio di direzione). Non mancano, ovviamente, le novità.

Stasera tutto è possibile 2025 è in diretta?

No, il programma viene registrato qualche giorno prima della messa in onda.

Dove viene registrato Stasera tutto è possibile 2025?

Il programma viene registrato all’Auditorium Rai di Napoli.

Stasera tutto è possibile 2025, pubblico

Per partecipare come pubblico al programma, è possibile inviare una mail a step@rai.it.

Stasera tutto è possibile 2025 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, è possibile vedere Stasera tutto è possibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, su cui è possibile rivedere le stagioni precedenti.