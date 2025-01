Chi sono gli ospiti di oggi, sabato 25 gennaio 2025, di Tv Talk? Il programma di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai 3, in onda alle 15:00, porta il pubblico nel dietro le quinte della televisione, raccontando come nasce un programma, le scelte di alcuni momenti televisivi e ospitando i personaggi del momento sul piccolo schermo.

Il tutto, con analisi sugli ascolti tv e su come la televisione influenzi i social network, senza dimenticare una pagina dedicata all’attualità e, più in generale, ai mass media. Presenza fissa del programma sono anche dei giovani analisti, studenti e studentesse di Comunicazione, a cui va il compito di “interrogare” gli ospiti in studio.

Tv Talk, gli ospiti di oggi, 25 gennaio 2025

L’insediamento di Donald Trump

Si comincia con l’insediamento di Donald Trump: ore di televisione tra notizie, commenti e momenti di spettacolo. Ne discutono Marco Damilano, Francesco Costa, Carlo Puca e Barbara Serra, in collegamento da Londra. Sempre con loro, un punto anche sul racconto della fragile tregua tra Hamas e Israele, lo scambio degli ostaggi e la prima intervista televisiva di Cecilia Sala dopo il suo rilascio.

Dalla Strada al Palco, Sanremo e Red Carpet

Dopo i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Nek e Bianca Guaccero è l’occasione per analizzare il loro Dalla Strada al Palco, programma che quest’anno è approdato in prima serata su Raiuno. E a proposito di musica, un commento sulle ultime anticipazioni riguardo il Festival di Sanremo. Infine, con Michela Giraud, spazio a Red Carpet, una delle novità comiche di questa stagione. Intervengono in puntata anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Luca Dondoni e Claudia Rossi.

Tg Talk, conduttore

Da questa stagione Tv Talk è condotto da Mia Ceran, giornalista già presente in passato come ospite del programma. Ceran, insignita nel 2018 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha preso il posto di Massimo Bernardini, che ha deciso di lasciare il programma per ragioni personali.

Tv Talk, cast

Mia Ceran è affiancata dal cast fisso, composto da Cinzia Bancone (esperta di nuovi media e social network), Silvia Motta (esperta di ascolti tv) e Sebastiano Pucciarelli (al lavoro sulle tematiche legate all’attualità). Oltre a loro, ci sono i giovani analisti e alcuni giornalisti che si alternano nei commenti dei programmi al centro della puntata.

Tv Talk RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.