Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, andrà in onda su Rai 1, la terza puntata della quarta edizione di Dalla Strada al Palco, talent show condotto da Nek e Bianca Guaccero.

Il format, nato da un’idea di Carlo Conti, è prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me.

Dalla Strada al Palco, puntata 24 gennaio 2025: anticipazioni

Anche questa sera, nella nuova puntata di Dalla Strada al Palco, si esibiranno una serie di artisti di strada che, oltre ad offrire al pubblico il loro talento, racconteranno anche le loro storie personali.

La puntata, come di consueto, si aprirà con un’esibizione che coinvolgerà i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo.

I “Passanti Importanti” di questa settimana saranno Valentina Persia, Beppe Fiorello e Sergio Friscia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno direttamente con gli artisti.

Non mancheranno anche interventi musicali di artisti affermati che compariranno inaspettatamente per duettare con i talenti in gara. Saranno presenti anche artisti di strada di fama mondiale.

Ad accompagnarli gli artisti, la band diretta del maestro Luca Chiaravalli.

Dalla Strada al Palco, concorrenti: chi sono?

Gli artisti di strada che hanno ottenuto l’accesso alla finale di quest’edizione sono Pierpaolo Foti (violinista), Antonio Nicolosi (cantante lirico), Giorgina (cantante con la lingua dei segni), Denisa Curtasu (pianista), Ginevra Giuli (cantante) e Jonny e Manuel (ballerino e trapezista)

Le performance degli artisti saranno giudicate dal pubblico e dagli ospiti in studio che, alla fine di ogni puntata, decreteranno i migliori che si sfideranno durante la puntata finale.

Dalla Strada al Palco, puntata 24 gennaio 2025: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Dalla Strada al Palco in diretta dalle ore 21:30 su Rai 1 e, in streaming, sul sito e sulla app di RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di stasera in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.