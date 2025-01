Red Carpet – Vip al tappeto: Prime Video, cast, dove vederlo, conduttori

Nel 2025, sarà disponibile su Prime Video, un nuovo game show dal titolo Red Carpet – Vip al tappeto che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band.

Red Carpet – Vip al tappeto è un programma prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, basato su un format di Nippon TV.

Di seguito, tutti i dettagli.

Red Carpet – Vip al tappeto: uscita

La prima stagione di Red Carpet – Vip al tappeto sarà disponibile a partire dal 9 gennaio 2025.

Red Carpet – Vip al tappeto: conduttori

Alessia Marcuzzi è la conduttrice della prima stagione di Red Carpet – Vip al tappeto. La conduttrice romana, in questo game show, ricoprirà anche il ruolo di capo di un’agenzia di guardie del corpo.

Ad affiancarla nella conduzione, il commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci).

Nelle ultime stagioni televisive, Alessia Marcuzzi ha condotto lo show di Rai 2, Boomerissima (in onda nel 2023), ha co-condotto Viva Rai2!… Viva Sanremo! insieme a Fiorello, in occasione dei Festival di Sanremo 2023 e 2024, ha co-condotto una puntata di Gialappashow, in onda nel 2024 su TV8 e Sky, ha condotto gli eventi Italia Loves Romagna – Il Concerto e David di Donatello 2024 e ha ricoperto il ruolo di giurata a Tale e quale show 2024.

La Gialappa’s Band, invece, conduce GialappaShow dal 2023. Un altro loro programma attualmente in onda su TV8 è Gialappa’s Night. Nel 2024, sulla piattaforma Twitch, hanno condotto il programma Gialappa’s Dire Europei.

Red Carpet – Vip al tappeto: cast

Red Carpet – Vip al tappeto: celebrities

Le celebrities della prima stagione del game show sono Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta.

Red Carpet – Vip al tappeto: bodyguard

I bodyguard della prima stagione del programma sono Francesco Arienzo (qui, l’intervista concessa a TvBlog), Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Red Carpet – Vip al tappeto: come funziona?

In questo nuovo game show, tre squadre di bodyguard avranno la missione di scortare fino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti e disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso, anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che, per prima, riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale, senza intoppi.

Red Carpet – Vip al tappeto: quante puntate sono?

La prima stagione sarà composta da 4 puntate.

Red Carpet – Vip al tappeto: dove vederlo?

È possibile vedere Red Carpet – Vip al tappeto solamente in streaming su Prime Video. Per vedere il programma, è necessario, quindi, sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Successivamente, il costo è di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno.