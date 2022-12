Con l’arrivo dell’anno nuovo tornano di moda non soltanto i buoni propositi, ma anche le speranze che qualcosa cambi, migliori, si evolva. Vale per noi comuni mortali, vale anche per i personaggi che frequentano il dorato mondo della tv.

E così, almeno sulla carta, il 2023 dovrebbe essere l’anno del rilancio di Alessia Marcuzzi, che tornerà in onda (in ritardo di qualche mese, rispetto a quanto previsto) con un programma tutto suo, Boomerissima, al via su Rai2 da martedì 10 gennaio 2023 in prima serata.

L’anno nuovo potrebbe essere fortunato anche per Lorella Cuccarini, da qualche tempo costretta ad accontentarsi della poltrona di professoressa/giudice/coach di Amici di Maria De Filippi (svanita da tempo l’ipotesi del titolo domenicale), in attesa che nel piccolo schermo si liberi uno spazio più ampio, in linea con la sua prestigiosa carriera. Nelle ultime ore il settimanale Oggi ha fatto sapere che la showgirl sarebbe in pole per un programma pomeridiano o uno show in prime time su Rai1. Intanto, la più amata dagli italiani prende tempo con il format web Un caffè con.

A proposito di donne della tv che si tengono allenate sul web, può vantare alte aspettative per il 2023 anche Bianca Guaccero, rimasta al palo dopo la chiusura di Detto Fatto. Il talento non manca, la poliedricità neanche, ma per il momento tutto tace.

Per Caterina Balivo il discorso appare un po’ diverso: il 2022 ha coinciso con l’anno del suo ritorno in tv, un po’ in Rai con Help – Ho un dubbio, un po’ su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma?, un po’ su La7 con Lingo. I tre progetti hanno però evidentemente bisogno di maggiore solidità: arriverà nel 2023 o sarà un altro anno di transizione?

Elisa Isoardi nell’anno che sta per concludersi è tornata a condurre in Rai, ma, ecco, come dire…Vorrei dirti che… se ne sono accorti davvero in pochi. Parlare di rilancio per un big come Piero Chiambretti è oggettivamente fuori luogo, ma c’è curiosità per il suo La tv dei 100 e uno su Canale 5.

Il 2023 rischia di essere l’anno della verità per Tommaso Zorzi, la cui carriera televisiva non è ancora spiccata, come i più ottimisti ritenevano dopo il successo al Grande Fratello Vip. Ma anche per Enrico Papi, reduce dagli affanni di Scherzi a parte e di Big Show. L’ormai famigerato nuovo game per il preserale di Canale 5 troverà finalmente luce?

E chissà cosa riserverà il 2023 televisivo a personaggi come Giancarlo Magalli, Luisella Costamagna e Serena Autieri, non riconfermati in palinsesto a settembre 2022.