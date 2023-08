Meno di un anno fa Tutto Chiede Salvezza diventava una serie tv per Netflix, adattando l’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli in un racconto toccante che ha conquistato gli abbonati italiani della piattaforma. Doveva essere una miniserie ma, come abbiamo scoperto qualche tempo fa, non sarà così: Tutto Chiede Salvezza 2 si farà e le riprese sono cominciate oggi, lunedì 28 agosto 2023.

La storia di Tutto Chiede Salvezza 2

Le foto di Tutto chiede salvezza, la nuova serie tv italiana di Netflix Guarda le altre 12 fotografie → Ancora top secret la trama della nuova stagione, che sarà composta da cinque episodi (la prima ne aveva sette). Quel che è certo è che sarà un racconto inedito rispetto al libro, dal momento che la prima stagione ha attinto pienamente al romanzo di Mencarelli, che torna alla scrittura della serie, insieme a Daniela Gambaro e Francesco Bruni, quest’ultimo anche regista dei nuovi episodi (fu dietro la macchina da presa anche della prima stagione).

Il cast di Tutto Chiede Salvezza 2

Sul capitolo, invece, abbiamo informazioni più dettagliate. Confermato il ritorno dinei panni del protagonista Daniele e diin quelli di Nina. Oltre a loro rivedremo anche, che nella prima stagione condividevano la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele.

Tornernanno anche Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia), nei ruoli dell’infermiere e delle infermiere del reparto, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) in quelli dei medici della clinica. Presenti anche Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella) e Giacomo Mattia (Giovanni), ovvero madre, padre, sorella e fratello di Daniele. Carolina Crescentini (Giorgia) sarà ancora la mamma di Nina.

Ma la seconda stagione di Tutto Chiede Salvezza avrà anche degli interessanti nuovi ingressi: in primis Drusilla Foer, che interpreterà Matilde, ma anche Valentina Romani (Mare Fuori e La Porta Rossa), nei panni di Angelica. Con loro due, saranno new entry anche Vittorio Viviani (Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (Rachid) e Marco Todisco (Paolo).

Tutto Chiede Salvezza 2, uscita

Considerato che riprese sono appena cominciate, è assai probabile che dovremo aspettare almeno la primavera del 2024 per vedere i nuovi episodi della serie tv prodotta da Picomedia e vincitrice con la prima stagione del Ciak d’oro Serie tv e dei Nastri d’Argento Grandi Serie per l’interpretazione di Andrea Pennacchi come Miglior Attore non protagonista. La piattaforma potrebbe però decidere di attendere ulteriormente per la distribuzione della seconda stagione, aspettando l’estate o addirittura l’autunno 2024. Ma, per ora, sono solo ipotesi.