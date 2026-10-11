Tu Sì Que Vales supera Ballando Con Le Stelle, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna. I dati Auditel del 10 Ottobre 2026
Tu Sì Que Vales leader in prima serata su Canale 5. Ballando Con Le Stelle resta in scia su Raiuno. L’access prime time conferma il sorpasso di Stefano De Martino rispetto alla concorrenza di Gerry Scotti. Affari Tuoi torna avanti rispetto a La Ruota della Fortuna.
Il sabato sera di Canale 5 torna a brillare con Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Maria De Filippi porta ascolti importanti alla rete ammiraglia di Cologno Monzese realizzando il 24,6% di Share, mentre Viale Mazzini con Raiuno resta leggermente indietro. Le percentuali di gradimento sono chiare: 24,3% per la tv di Stato non basta a impensierire la concorrenza. Il divario, comunque, resta sottile e conferma una competizione catodica viva e pronta a qualche colpo di scena.
La stagione autunnale, in tal senso, è appena cominciata. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone i nuovi episodi della saga NCIS con il 3,4% di Share, un titolo che conferma il solito trend legato a un cult seriale dell’emittente. Rai3 ritrova Blu Notte – Misteri dimenticati di Carlo Lucarelli con il 3,3% di Share, un focus sui principali cold case della cronaca nera italiana. Rete4 ottiene il 3% di Share con Unknown – Senza identità, mentre Italia Uno raggiunge il 4,8% di Share con L’Era Glaciale 2 – Il disgelo.
Tu Sì Que Vales leader in prime time, Ballando Con Le Stelle leggermente indietro
In Altre Parole, su La7, con Massimo Gramellini raggiunge il 6,8% di Share grazie a un nutrito parterre di ospiti. La seconda parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora, conquista il 3,8% di Share confermandosi in maniera importante anche in tarda serata. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone 4Ristoranti arrivando all’1% di Share. Nove punta su Accordi&Disaccordi al 3% di Share, il talk show politico di Skydance conferma le medie di stagione.
Il Canale 20 con Giustizia a Tutti i Costi sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Rai4, con Blood Star non va oltre l’1,7% di Share. Iris si spinge al 2,1% di Share grazie a Il Collezionista. RaiPremium sceglie la replica di Doc – Nelle tue mani arrivando all’1,7% di Share. La sfida delll’access prime time vede ancora avanti Affari Tuoi rispetto a La Ruota della Fortuna.
Stefano De Martino supera Gerry Scotti
Stefano De Martino guadagna il 23% di Share contro Gerry Scotti e Samira Lui che si fermano al 22,3% di Share. Anche in questo caso, il margine di differenza è sottile ma sufficiente a stabilire una leadership nella fascia di palinsesto. Gli equilibri sono molto labili, a conferma del fatto che l’access prime time rimane una porzione di programmazione seguita e contesa.