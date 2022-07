Sabato è andata in onda in prima serata su Canale 5 la replica della finale 2021 di Tu si que vales, lo spettacolo di varietà di Maria De Filippi, campione di ascolti del sabato sera, di cui sono state trasmesse le seconde visioni delle sue finali in queste ultime settimane. Dal prossimo sabato sarà la volta delle riproposizione dello Show dei record condotto da Gerry Scotti.

Naturalmente ci si è fermati qui nelle riproposizioni di Tu si que vales per non saturare il format che è già previsto in palinsesto anche per il prossimo autunno nei sabati sera di Canale 5 contro, tanto per cominciare, l’Arena di Amadeus prevista per tre sabati dal 17 settembre in prima serata su Rai1, poi dall’otto di ottobre lo scontro sarà con la nemica amatissima Milly Carlucci ed il suo Ballando con le stelle, cui abbiamo da poco scoperto il coinvolgimento nel cast dell’attore Gabriel Garko e del cantautore Nino D’Angelo.

Ebbene tornado a Tu si que vales si stanno iniziando a scaldare i motori per la nuova serie in onda nei sabati sera d’autunno su Canale 5. Da questa settimana infatti sono previste le prime convocazioni del cast, restato immutato, d’altronde squadra che vince non si cambia, per le prime registrazioni della nuova serie di Tu si que vales. Contemporaneamente sono già iniziate le prime audizioni per il reclutamento dei nuovi ragazzi del talent show Amici, che pure tornerà a settembre nella domenica pomeriggio di Canale 5 contro la Domenica in di Mara Venier, che pare anticiperà il debutto a domenica 11 settembre, qualche giorno prima la ventilata prima serata di venerdì 16 settembre su Rai1.

Grande lavoro poi quest’anno per la Fascino con Maria che ha già iniziato i primi colloqui per la nuova edizione di C’è posta per te in programma nei sabati sera invernali, da gennaio 2023, su Canale 5. Ma per Fascino nella prossima stagione tv non è tutto, come anticipato da queste colonne la società di Maria De Filippi si occuperà anche della realizzazione della nuova Talpa, che tornerà su Canale 5 la prossima primavera. Diciamo nuova perchè quella che vedremo nel 2023 sarà una Talpa completamente rivoluzionata, sia nel meccanismo, che nei contenuti, ma di questo c’è tempo di parlarne, è ancora davvero troppo presto per dire qualcosa di certo.