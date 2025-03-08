Le anticipazioni della puntata di domenica 9 marzo 2025, alle 21:40, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

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Tradimento, anticipazioni puntata 9 marzo 2025: ricatti, richieste e sensi di colpa

Elmas pubblica il video di Tarik

Il video di Oltan (Cem Bender) e Ozan (Yusuf Çim) finisce nelle mani dell’avvocato Elmas (Defne Samyeli), accompagnato da alcune fotografie. Determinata ad umiliare Tarik (Mustafa Uğurlu), la donna decide di condividerlo pubblicamente, mentre lui continua a spendere senza freni nell’hotel di lusso di Behram (Aras Aydın). Anche Oltan, sopraggiunto il freddo, si accinge a passare l’inverno nell’hotel di Behram.

Yesim accetta la proposta di Nihal

Quando il video viene caricato online, Yesim (Asena Girişken) lo scopre e decide di mettere in atto la sua vendetta, accettando l’offerta di Nihal di far credere a Tarik che Melis (figlia di Nihal) sia sua figlia. In cambio Nihal chiederà a Tarik 500 mila dollari, che si dividerà con Yesim.

Le raccomandazioni dei figli du Guzide

Ozan e Oylum (Feyza Sevil Güngör) informano la madre che Tarik ha cercato di corromperli per portarli dalla sua parte ma la rincuorano dicendole che non hanno accettato l’offerta del padre. Inoltre, Ozan la avvisa che ha iniziato a lavorare per Oltan con l’obiettivo di accedere ai suoi dati sensibili e trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta. Selin (Burcu Söyler) chiarisce con Ozan che quello che è accaduto al ristorante è frutto solo di un equivoco: di comune accordo decidono di tornare ad essere amici.

Taner vuole un bonus

Taner, ex socio di Tolga (Caner Şahin), ricompare dopo anni per chiedere un bonus economico, visto che l’azienda è diventata molto redditizia. Intanto Tolga vuole organizzare un incontro con Guzide (Vahide Perçin), Oylum ed Oltan, per comunicare a quest’ultimo che vuole tagliare ogni rapporto con lui.

Umit scopre l’inganno di Yesim

Umit (Cem Sürgit), che si trova a casa di Yesim per riprendere la sua attrezzatura, sente e riprende la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik. Quest’ultimo, convinto della paternità grazie all’analisi del Dna, accetta di dare 200mila dollari a Nihal.

Oltan rimane ferito, Tolga si sente in colpa

Oltan viene portato in ospedale e operato d’urgenza. Tolga è oppresso dal senso di colpa: proprio mentre stava per dire a suo padre che non voleva più avere nulla a che fare con lui, questi ha sacrificato la propria vita per difendere Tolga da un proiettile destinato a lui.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Di cosa parla Tradimento?

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.