Anticipazioni della settimana dal 5 al 9 febbraio 2025 di Tradimento, la dizi turca in onda su Canale 5 dal dicembre 2024 in prima serata e che, dal 5 febbraio 2025, occupa anche la fascia del day time, prendendo il posto di Endless Love.

Tradimento Canale 5, la trama

Protagonista della serie, il cui titolo originale è “Aldatmak” e che è andata in onda sul canale televisivo turco Atv dal 2022 al 2024, è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara nei panni di Hunkar), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta.

Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 5-9 febbraio 2025

Mercoledì 5 febbraio

Oylum è decisa a dire tutta la verità a sua madre. Quando trova il coraggio di telefonarle, le risponde un’infermiera del pronto soccorso che le comunica che Guzide ha subito un incidente.

Giovedì 6 febbraio

Oltan trova Lara a bordo della sua barca e realizza che Kaan l’ha inviata per ottenere notizie sulla sua automobile. Con un gesto deciso, Oltan la allontana.

Venerdì 7 febbraio

Oylum chiama Yesim per informarla che Guzide si è finalmente svegliata dal coma. Tarik, colto dall’emozione, corre subito in ospedale, mentre Yesim si sente delusa e frustrata.

Sabato 8 febbraio

-Dalle 14:45 alle 16:30-

Guzide è ancora in ospedale. Yesim decide di rivolgersi a una medium, Madame Dalida, per praticare un rito magico che spera possa liberare sia lei che Tarik dalla presenza di Guzide. Dopo aver scoperto la devastazione in casa della madre, Ozan affronta Yesim e Tarik, il quale difende a spada tratta la compagna, sostenendo la sua innocenza.

Domenica 9 febbraio

-Dalle 21:30-

Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vorrebbe confessare la verità sulla sua espulsione alla madre, ma poi si tira indietro. Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, e viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna. Immediatamente, riferisce tutto a suo padre. Ozan e Oylum decidono di nascondere Oyku a casa della madre, mentre lei si trova da Nazan. Purtroppo, la serata viene compromessa dal ritorno anticipato di Guzide.

Tradimento, quante puntate sono?

La serie tv è composta da due stagioni, andate in onda in Turchia tra il 2022 e il 2024, per un totale di 71 puntate da 130 minuti ciascuno. Nell’edizione italiana, però, ogni episodio ha una durata di 45 minuti circa: quindi il totale di puntate cambia e aumenta. La prima stagione è così composta da 109 episodi (35 nella versione originale), e da 113 nella seconda (36 nella versione originale), per un totale di 232 episodi.

Tradimento in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.