Top Dieci con Carlo Conti il sabato sera di Rai1, ecco quando parte

Lui con il suo Affari tuoi viva gli sposi ha presidiato per sette sabati sera la prima serata di Rai1 con risultati in termini di ascolto positivi, anche nei sabati in cui per circa un ora se l’è dovuta vedere con il cosi detto “Sanremo di Canale 5” ovvero quel C’è posta per te condotto e diretto da Maria De Filippi. Una media del 16% di share è assolutamente oro colato per quella collocazione e questo lo abbiamo visto anche per esempio quando su Rai1 è stato collocato lo spettacolo musicale Parlami d’amore della serie “A grande richiesta” che si è fermato al 10% di share, sia in prima che in seconda serata e la puntata di ieri sera dedicata a Patty Pravo è scesa all’8,3% di share.

Carlo Conti dunque si è già confrontato in quella collocazione, quella cioè del sabato sera in concorrenza con un programma di Maria De Filippi. Pare che questa cosa gli debba capitare ancora, stavolta però con una produzione diversa e almeno sul fronte degli ascolti, meno impegnativa. Top 10 infatti, il programma che ha ottenuto un buon riscontro nella sua prima serie andata in onda lo scorso mese di luglio del 2020 con una media del 19,54% di share, tornerà nella prossima primavera di Rai1 e sarà collocato proprio il sabato sera.

Secondo le intenzioni della Rete 1 della Rai infatti Top 10 dovrebbe andare in onda a partire da aprile, probabilmente dopo la serata della serie di varietà A grande richiesta dedicata ad Ornella Vanoni qualora vada in porto (in caso contrario ci sarà un film) nella collocazione del sabato sera in diretta concorrenza con il serale del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, che partirà come scritto da queste parti sabato 20 marzo in prima serata dopo Striscia la notizia.

Top 10 dunque coprirà tutti i sabati di Rai1 di aprile e di maggio con una nuova serie, magari stavolta con la presenza, oltre che delle due squadre di vip che cercheranno di indovinare le varie classifiche messe in campo da Carlo, anche dell’orchestra diretta dal fido maestro Pinuccio Pirazzoli che intonerà le canzoni delle varie hit parade messe in gioco.

Qualora questa decisione venga resa effettiva e definitiva dal pool palinsesti della Rai, l’appuntamento dunque con la seconda nuova serie di Top 10 con Carlo Conti sarebbe prevista a partire da sabato 11 aprile, in diretta da Roma subito dopo la consueta puntata del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno condotto dal buon Amadeus.