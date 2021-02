A grande richiesta: ipotesi per una serata con Ornella Vanoni su Rai1

Lei lo aveva piuttosto esplicitamente chiesto nel corso di una intervista, parliamo di una serata televisiva a lei dedicata nel sabato sera di Rai1. Il riferimento è a Ornella Vanoni che avrebbe gradito di far parte della serie di A grande richiesta, ovvero i sabati sera che Rai1 dedica ad alcuni grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ricordiamo le serate dedicate a Patty Pravo (in onda domani sera) i Ricchi e poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica.

Ebbene, stando a quanto apprendiamo, pare che Rai1 voglia soddisfare il desiderio di Ornella Vanoni prolungando la serie di A grande richiesta con una serata a lei dedicata. In coda quindi alle puntate già previste di questa produzione curata dalla Ballandi multimedia che fu del grande e ineguagliabile Bibi Ballandi, si potrebbe aggiungere quindi un appuntamento con protagonista Ornella Vanoni, che ultimamente ha presentato una delle sue più belle canzoni, scritta da Francesco Gabbani e Pacifico ovvero “Un sorriso dentro un pianto“, che volentieri qui adesso -se volete- riascoltiamo :

La serata di “A grande richiesta” con protagonista la grande Ornella Vanoni (che verrà dalla presenza al Festival di Sanremo) potrebbe andare in onda probabilmente il primo sabato di aprile, dopo la partita di calcio della nazionale di Under 21 contro la Spagna prevista per sabato 27 marzo. Fra le idee in campo c’è quella di mettere al fianco di Ornella Virginia Raffaele, che l’ha già imitata molte volte. Fra Ornella Vanoni e Virginia Raffaele c’è un grande feeling, quindi è molto facile che le due viaggeranno in coppia sul palcoscenico degli studi romani Voxon per tutta la durata dell’eventuale serata.

Ornella Vanoni poi nel corso della serata a lei dedicata su Rai1 potrebbe avere anche al suo fianco il grande amico (e anche qualcosa in più) Gino Paoli, con cui ha diviso larga parte della sua carriera professionale e privata. Ornella per altro ha dichiarato pubblicamente che le piacerebbe fare ancora alcuni concerti con il grande Gino Paoli, la serata su Rai1 potrebbe dunque essere propedeutica proprio per questo scopo.

L’appuntamento dunque, qualora la cosa vada in porto, per una serata dedicata alla grande Ornella Vanoni e al suo straordinario repertorio musicale è -qualora vada in porto- per il primo sabato di aprile in prima serata, ovviamente su Rai1.