Amici di Maria De Filippi, ecco la data di partenza del serale su Canale 5

Con un punto in più rispetto allo scorso anno Amici di Maria De Filippi, nella sua versione estesa del sabato pomeriggio, può già dire di aver centrato l’obbiettivo (ieri 20,05%). L’obbiettivo di non perdere i propri affezionati fans e non solo, anche l’essere riusciti a far crescere gli ascolti acchiappandone di nuovi (la platea televisiva totale è cresciuta un po’ in tutte le fasce orarie causa Coronavirus) è stato centrato, questo grazie anche ad un indovinato meccanismo che ha ridato fiato e smalto al celebre, anzi al più celebre e titolato talent show della televisione italiana.

Proprio ieri pomeriggio, sabato 13 febbraio 2021, è andata in onda una puntata del talent show diretto e condotto da Maria De Filippi in cui sono stati seminati tutta una serie di semi propedeutici per la versione serale di Amici che a breve verrà diffusa dalla prima rete commerciale nell’ormai classica serata del sabato, collocazione ormai fissa per i programmi prodotti e realizzati dalla società di produzione televisiva Fascino, condotti da Maria De Filippi.

Ora l’obbiettivo si sposta tutto quanto verso il serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda nuovamente di sabato, giornata d’elezione per i programmi diretti e condotti da Maria De Filippi. Ma quando partirà il serale di Amici su Canale 5? Girando in rete e leggendo periodici e riviste specializzate sono uscite alcune date rispetto alla partenza di questo storico talent show. Le più accreditate parlano di una partenza dell’edizione 2021 del serale di Amici di Maria De Filippi per la serata di sabato 27 marzo, ma alcuni parlano anche di una partenza di questo spettacolo musicale sette giorni prima, ovvero sabato 20 marzo.

Siamo in grado di anticiparvi che la data di partenza della versione serale di Amici di Maria De Filippi sarà sabato 20 marzo 2021, ovviamente in prime time su Canale 5, subito dopo la puntata del sabato di Striscia la notizia. L’edizione 2021 del serale di Amici sarà composta da 9 puntate, tutte previste nella collocazione del sabato sera. Per quel che riguarda il cast artistico che farà da corollario ai ragazzi, veri protagonisti del programma, si sta decidendo in queste ore la sua composizione. Appuntamento dunque per la prima puntata del serale di Amici 2021 sabato 20 marzo 2021 in prima serata con Maria De Filippi, naturalmente su Canale 5.