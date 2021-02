Oggi, sabato 13 febbraio 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 andrà in onda un nuovo speciale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, giunto alla 20esima edizione, sarà come sempre condotto da Maria De Filippi.

Ospite della puntata di oggi di Amici sarà Rocco Hunt, il quale canterà Ti volevo dedicare. In questa occasione annuncerà il suo nuovo singolo Che me chiamme a fa, feat Geolier, in uscita il 19 febbraio. Inoltre insieme ad Ana Mena interpreterà A un passo dalla luna, brano premiato con quattro dischi di platino.

Grazie al sito Il Vicolo delle news, siamo in grado di svelarvi cosa è accaduto durante la registrazione. Nel caso non voleste spoiler sulla puntata di oggi, vi consigliamo di fermarvi qui con la lettura.

Maria De Filippi ha annunciato che i posti per il serale (che inizierà tra un mese circa) sono illimitati e che quindi saranno soltanto i professori a determinare chi merita di andarci o meno. Si sono esibiti molti allievi ed è stato presentato un disco nel quale sono contenuti tutti gli inediti dei cantanti della classe.

Durante la puntata poi spazio anche al gossip con i commenti di Deddy, Sangiovanni e Aka7even sulla new entry Gaia (e le reazioni delle loro fidanzate).

Da segnalare una curiosa coreografia del cantante Leonardo, che durante una esibizione si è spogliato fino a rimanere con solo indosso la maglietta.

Ricordiamo che l’appuntamento con Amici 20 è tutti i giorni su Canale 5 intorno alle ore 16.10 e su Italia 1 alle ore 19.00. Presto il talent prodotto da Fascino sbarcherà anche su Amazon Prime Video.

Il corpo docente della ‘scuola della musica’ è formato da Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per quanto riguarda il ballo e da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto.