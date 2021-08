Doveva essere il futuro della televisione italiana (qualche sospetto che si trattasse di fuoco di paglia c’è stato da subito, in realtà) ed invece, al momento, resta un personaggio in cerca di autore e un po’ confinato nel fantastico mondo dei reality show. Tommaso Zorzi, diventato popolare grazie al Grande Fratello Vip (che ha vinto), tornerà in televisione su Discovery+ con Drag Race, la versione italiana del reality show statunitense RuPaul’s Drag Race. E tutti gli altri progetti televisivi a cui era stato accostato l’influencer che fine hanno fatto?

La domanda è lecita e, al momento, senza una risposta ben precisa. Anche se, poco fa, in una storia Instagram, Zorzi, con la consueta eleganza, ha fatto sapere che “comunque non finisce con Drag Race. Vi deve tremare il cul0 quest’anno“. A cosa si riferisce, nel dettaglio?

Dopo essere stato spremuto (ma lui dice di essere consapevole del rischio bulimia televisiva) tra Isola dei famosi, Maurizio Costanzo Show e Il Punto Z, cosa ci sarà nel futuro professionale di Tommaso Zorzi, 26 anni compiuti ad aprile scorso? Ricordiamo che l’influencer, pupillo del giornalista di Chi e autore Mediaset Gabriele Parpiglia, sembrava destinato ad un nuovo talk di Italia 1, che però alla fine è stato ‘ceduto’ ad Elenoire Casalegno (il progetto in questione comunque non vedrà la luce a breve, almeno stando a quanto dichiarato ufficialmente nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset).

Insomma, con quale titolo, con quale trasmissione televisiva, su quale emittente della vecchia cara televisione, il lord Zorzi ci/vi farà “tremare il cul* quest’anno“?