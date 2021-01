La mamma è sempre la mamma. Lo sa bene anche Tommaso Zorzi, che, mentre è ancora recluso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha destato l’interesse de Il Corriere della sera. Il quotidiano ha infatti dedicato ieri un articolo, firmato da Renato Franco, all’influencer, tra i protagonisti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Un pezzo nel quale viene proposto un ritratto articolato di Tommaso Zorzi, definito “una via di mezzo tra il molto snob e il carnevalesco, eccessivo, sopra le righe, ironico e pungente, acido e all’ occorrenza anche cattivo“, ma anche “giullare della sua stessa corte, sultano del suo ombelico“. E nel quale in un passaggio si fa riferimento alla mamma Armanda Frassinetti, descritta così in una parentesi:

Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte ma tenace nel riprovarci.

Parole che la signora Armanda non ha digerito, al punto da spingerla a inviare una precisazione al quotidiano diretto da Luciano Fontana, pubblicata oggi. Una precisazione nella quale la signora Frassinetti definisce la frase in questione “non vera (ho infatti avuto un solo marito)“, ma anche “inaccettabile poiché lesiva della mia dignità” e che “fornisce un’immagine distorta e non veritiera della mia famiglia“.

Al netto della querelle personale, è interessante quanto la madre dice del figlio e della sua partecipazione nel programma di Canale 5:

Io sono la madre di Tommaso e posso essere di parte, ma perché non riconoscere che questo ragazzo di 25 anni, mai banale o scontato, ha anche portato in un reality talento artistico, cultura, ironia e coraggio di essere se stesso con tutte le sue fragilità?

Un ritratto materno (quindi un pelino di parte) che in queste ore sta trovando gradimento nei tanti fan di Zorzi, il cui futuro televisivo sembra essere già bene indirizzato, tra la quasi certezza di un posto da opinionista all’Isola dei famosi e la suggestione di un ruolo non ancora definito nel mondo Fascino targato Maria De Filippi.