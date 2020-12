La sorpresa di Maria De Filippi a Tommaso Zorzi che ha aperto la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è facilmente interpretabile come una sorta di endorsement da parte della conduttrice nei confronti della rivelazione del reality di Canale 5. Se non addirittura una vera e propria proposta di lavoro.

Parlando con Alfonso Signorini, la De Filippi, collegata in diretta dallo studio di Amici, ha descritto così Zorzi:

All’inizio recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi ho iniziato a guardarne altri aspetti. ho iniziato a guardarlo in modo diverso, in un certo senso ha iniziato a farmi tenerezza, in senso buono (…) L’ho visto litigare e discutere, ma credo che sia uno di quelli che discute soprattutto poi per fare la pace. A me capita di discutere, se lo faccio è perché stimo la persona con cui discuto.

Parole che suonano come attestato di stima e che alimentano le suggestioni sul futuro televisivo di Zorzi, già indicato da TvBlog nei giorni scorsi come uno dei nomi sui quali il piccolo schermo potrebbe/dovrebbe puntare per il nuovo anno. E allora, in quale programma targato Fascino c’è la possibilità di vedere Zorzi nei prossimi mesi?

Due le ipotesi che appaiono più sensate in questo momento. La prima nasce dall’autocandidatura dello stesso Zorzi, che nella Casa di Cinecittà ha confessato, tra il serio e il faceto, di aspirare alla conduzione di Tu sì que vales (ha detto “io per Maria De Filippi farei anche le fotocopie o il caffè“). La seconda, forse la più accattivante, collocherebbe Zorzi nello studio di Uomini e donne. In veste di opinionista, accanto a Gianni Sperti e a Tina Cipollari (ah, vero, c’è anche Tinì Cansino)? Oppure come protagonista del trono gay, di cui si sono perse le tracce dopo l’esperimento di Claudio Sona?

Nei prossimi mesi conosceremo la risposta.