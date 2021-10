Tommaso Zorzi contro Striscia la notizia. Forse non ce lo meritavamo, ma è accaduto veramente, con tanto di replica affidata al Gabibbo.

Cosa è successo?

27/10/21 Siani, Striscia: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Vanessa Incontrada, dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico il body-shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo? — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) October 27, 2021

Tutto inizia con il tweet pubblicato mercoledì scorso dall’influencer prossimo giurato di Drag Race Italia (da venerdì 19 novembre su Discovery+). Zorzi se la prende con il conduttore di Striscia la notizia Alessandro Siani. Tutta colpa di una battuta pronunciata (con tanto di risatine della collega Vanessa Incontrada):

Basta con i prodotti italiani contraffatti! Niente di meno, hanno fatto la mozzarella cinese: se la premi esce il latte di mandorla.

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia, il Gabibbo ricorda il caso degli occhietti di Michelle Hunziker e Gerry Scotti sollevato da Diet Prad e poi replica così:

Non si può più dire ‘latte di mandorla’! Ma vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere! E sapete da chi è partita questa polemica? Nientepopodimeno Tommaso Zorzi. Chi è Tommaso Zorzi? Ve lo mostro subito.

E via con una breve clip che propone una storia Instagram dell’influencer nella quale bestemmia e si vanta di bere la birra alle otto del mattino, chiosando ironicamente ‘Giudicatemi!‘.

Ti giudichiamo sì, se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna delle vergogne! Vai a bestemmiare dal Papa se sei così trasgressivo.

Ricordiamo che Antonio Ricci qualche settimana fa ha annunciato di aver querelato Diet Prada per la polemica dello scorso anno e ha rammentato che Striscia la notizia non ha mai chiesto scusa per quanto accaduto (Hunziker e Scotti sì).