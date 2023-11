Tina Cipollari e Gianni Sperti di Uomini e Donne ospiti a Verissimo domenica 12 novembre 2023

La storica coppia di opinionisti di ‘Uomini e Donne’, ovvero, quella formata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, sarà ospite, per la prima volta assieme, di un programma televisivo. I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, infatti, saranno le guest star d’eccezione della puntata di ‘Verissimo’ di domenica 12 novembre 2023. Tina e Gianni saranno intervistati da Silvia Toffanin tra carriera e sentimenti.

Nelle ultime settimane, Gianni e Tina stanno conducendo una vera e propria battaglia contro il parterre maschile, reo di essere poco svegli nel corteggiamento delle dame della trasmissione (“Questi uomini vanno sostituiti tanto non cambierà nulla, anzi gli stiamo facendo un piacere”). L’ex ballerino di ‘Buona domenica’ e ‘Amici’, in segno di protesta, ha baciato appassionatamente Roberta di Padua che, sulla rivista ufficiale di ‘Uomini e Donne’, ha commentato il gesto:

“La cosa ovviamente mi ha lasciata basita perché non me l’aspettavo. Mi sono subito calata nella parte. Gianni è un uomo molto affascinante, non avrei risposto al bacio di chiunque, se ci avesse provato qualcuno che non mi piace lo avrei allontanato subito e in malo modo. È stato un bacio piacevole, ma sono consapevole del fatto che Gianni ha fatto questo gesto anche provocatorio con me perché ci vediamo in studio da anni e quindi abbiamo una certa confidenza. Sa bene che sono una che sa stare al gioco”.

L’amicizia tra Gianni Sperti e Tina Cipollari

Gianni, inoltre, ha litigato, spesso, con Aurora Tropea per vecchie ruggini del passato. Nel mirino dell’ex marito di Paola Barale e della compagna d’avventura, anche Maurizio Laudicino per il trattamento riservato a Gemma Galgani ed i risvolti incerti della frequentazione con Elena Di Brino.

Un’amicizia di lunga data che prosegue anche lontano dalle telecamere. Sono virali i video girati, nel backstage di ‘Uomini e Donne’, in cui la Cipollari è il bersaglio preferito degli scherzi di Sperti. Domenica ci sarà da divertirsi…