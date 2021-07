TimVision ha presentato oggi, giovedì 15 luglio 2021, il palinsesto riguardante la stagione 2021/22, in presenza di Luca Josi, Direttore Brand Strategy Media & Multimedia Entertainment, e di Antonella Dominici, Responsabile TimVision e Entertainment Products.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale eravamo presenti anche noi di TvBlog, è intervenuto anche Ciro Ferrara, testimonial di TimVision insieme a Christian Vieri (intervenuto anche lui in collegamento) e Filippo Inzaghi. Anche Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale reduce dal trionfo di Euro 2020, ha regalato un contributo video alla presentazione della nuova stagione di TimVision.

Sport, cinema, serie tv, intrattenimento, cartoni animati e produzioni originali: nel nuovo palinsesto di TimVision, spiccano gli accordi con DAZN per la Serie A TIM e con Mediaset Infinity per la Champions League, l’accordo con discovery+ per la distribuzione esclusiva di Eurosport 4K dedicato a Tokyo 2020, l’accordo con Sony Pictures per oltre 80 film e le produzioni originali di TimVision dedicate al Fantacalcio e al mondo della moda.

Le dichiarazioni di Antonella Dominici:

Puntiamo sulla completezza, sulla semplicità e su un’offerta che farà sentire pronto il cliente per usufruire di tutti i contenuti immessi sul mercato, con produzioni originali di TimVision che andranno a completare quest’offerta. Abbiamo un’offerta che cercherà di coprire diversi target, che spazia dal cinema all’intrattenimento, ai cartoni animati, un’offerta trasversale e diretta a tutti.

TimVision: lo sport

Grazie all’accordo che renderà disponibile l’app di DAZN su TimVision, saranno disponibili la Serie A TIM, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, la MotoGP e altri eventi sportivi come la NFL, l’UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar.

Con l’accordo con Mediaset Infinity, invece, saranno disponibili anche 104 match di UEFA Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5.

Come anticipato, su TimVision sarà disponibile anche l’intero catalogo discovery+ e la programmazione completa riguardante le Olimpiadi di Tokyo 2020, con tutti i canali extra di Eurosport. Il canale in alta definizione, Eurosport 4K, verrà offerto in esclusiva ai clienti TimVision, attraverso il TimVision Box.

Ci sarà anche il ciclismo, con i tre grandi Giri, il tennis, con i tornei del Grande Slam, la Serie A di basket, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il golf con le esclusive del PGA Tour e l’European Tour, e i motori con la 24 ore di Le Mans.

TimVision, inoltre, trasmetterà tutti i match della Serie A Femminile, di cui 5 in esclusiva e 1 in co-esclusiva, e anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia (dai quarti in poi).

Durante la conferenza stampa, riguardo la Serie A e DAZN, si è parlato del rischio legato a possibili disservizi.

Antonella Dominici ha dichiarato che il TimVision Box garantisce “la massima fluidità dello streaming”, aggiungendo che, all’evenienza, sarà disponibile un canale di backup sul digitale terrestre.

Il cinema

Grazie al sopraccitato accordo con Sony Pictures, su TimVision saranno disponibili oltre 80 film internazionali.

Tra i titoli, troviamo Piccole Donne, Jumanji: The Next Level e Bad Boys for Life. L’accordo prevede anche una selezione dei film Sony più importanti di prossima uscita in sala.

Dalla collaborazione tra TimVision e Lucky Red, arriveranno anche due docu-film in esclusiva: Ennio: il maestro, docu-film dedicato a Ennio Morricone diretto e raccontato da Giuseppe Tornatore, e Salvatore: Shoemaker of Dreams, docu-film dedicato a Salvatore Ferragamo, diretto da Luca Guadagnino.

Le serie tv

Le serie in anteprima esclusiva su TimVision saranno The Good Fight (la quinta stagione, dal 19 agosto), The North Water, con Colin Farrell, la seconda stagione di Love Life, e Chapelwaite, con Adrien Brody (disponibile in autunno).

Al catalogo, verranno aggiunti anche Orphan Black, The Good Doctor, Timeless e The Shield.

Su TimVision, sono disponibili anche i contenuti presenti nelle applicazioni di Disney+, discovery+, Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video e altri player del settore.

Da segnalare, su Netflix, la quinta e ultima stagione de La Casa di Carta, che verrà divisa in due volumi, e il film originale Netflix, È stata la mano di Dio, diretto da Paolo Sorrentino.

Durante la conferenza, si è parlato anche della quinta stagione di Skam Italia che sarà prodotta esclusivamente da Netflix. Al momento, non è previsto alcun accordo riguardo “un possibile vantaggio editoriale” da parte di TimVision sulla quinta stagione della serie lanciata da TimVision nel 2018.

I cartoni animati

Su TimVision, ad agosto, saranno disponibili i 128 episodi rimasterizzati di Holly e Benji.

Da segnalare, anche 7 appuntamenti con i Me contro Te e l’ampio spazio che sarà dedicato ai cartoni animati nella lingua dei segni.

TimVision: le produzioni originali

Tra le produzioni originali di TimVision, a settembre, saranno disponibili uno show dedicato al Fantacalcio, dove 8 personaggi famosi appassionati di calcio giocheranno al Fantacalcio di TimVision, e 8 appuntamenti con Di Moda, con le collezioni autunno-inverno 2021, commentate da tre esperti del mondo del fashion.

Torneranno su TimVision, anche il talent Riccardo Muti Italian Opera Academy e il programma dedicato agli animali, Dr.ssa Giordy, con Chiara Giordano.

Le dichiarazioni di Luca Josi:

È difficile riassumere in poche parole, la quantità di contenuti. Un’offerta così è un’offerta colossalmente conveniente. Con le nostre produzioni, cerchiamo di intercettare le nostre comunità di consumatori. Ci sarà la seconda stagione della Dr.ssa Giordi, con Chiara Giordano. Un’altra produzione di prestigio vedrà la partecipazione di Riccardo Muti che ci ha aperto le porte della sua Academy. È una produzione unica con un personaggio unico. E sarà presente anche il mondo della moda.

L’offerta di TimVision è aperta a tutti, sia a clienti TIM che a clienti di altri operatori.

Di seguito, trovate i pacchetti disponibili.