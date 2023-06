Tiberio Timperi lascia UnoMattina in Famiglia e annuncia l’arrivo a I Fatti Vostri (VIDEO)

Tiberio Timperi dopo ventisei anni alla conduzione di UnoMattina in Famiglia passa dal prossimo settembre a I Fatti Vostri. A confermare la notizia che vi avevamo dato nei giorni scorsi è lo stesso conduttore nei saluti finali della trasmissione di Rai 1. “Siamo al termine di questa stagione fortunata, in termini di ascolti e critica, di UnoMattina in Famiglia. Termina qui questa stagione e anche per me poi, in particolare, è l’ultima dopo ventisei. Insomma è diventata una seconda casa” ha esordito Timperi.

“Io vi ringrazio per averci sempre accolti e ringrazio voi, gli amici di questa squadra, che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio, dei Fatti Vostri con Michele” ha poi aggiunto, dando quindi indirettamente l’annuncio del suo passaggio nella trasmissione del mezzogiorno feriale di Rai 2.

“Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai. Cercheremo di suonare la musica giusta” ha infine concluso Tiberio Timperi, prima di lasciare completare i saluti a Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

Tiberio Timperi conferma l'addio a #UnoMattinainFamiglia e il passaggio dal prossimo settembre a #IFattiVostri. pic.twitter.com/0X0xrWSlQK — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 18, 2023

Da domani partirà per lui l’impegno quotidiano estivo con UnoMattina Estate, che si comporrà di due segmenti da lui condotti e di uno spazio guidato da Serena Autieri insieme a Gigi Marzullo. Dal prossimo settembre, invece, UnoMattina in Famiglia tornerà in onda senza di lui: al suo posto, con le riconfermate Muccitelli e Setta, arriverà Beppe Convertini. Negli ultimi ventisei anni è accaduto solo due volte: nell’edizione 2004-2005 e in quella 2018-2019.

In entrambi i casi, dopo una stagione di assenza, Timperi è poi tornato alla conduzione del programma del fine settimana di Michele Guardì. Sarà così anche questa volta o si sta per aprire per lui una nuova stagione professionale che lo vedrà a lungo saldamente alla guida di I Fatti Vostri?