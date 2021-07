Gli zombie diventano personaggi Disney. Da oggi, venerdì 2 luglio, le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono disponibili su Disney+ all’interno del brand Star che veicola i contenuti “adulti” della piattaforma. Non solo però, perchè la piattaforma di streaming ha anche annunciato che la prima parte della trilogia dell’undicesima stagione che chiuderà la serie tv (prima di lasciare spazio ai nuovi spinoff) debutterà dal 23 agosto a 24 ore di distanza dal rilascio negli USA su AMC.

Dopo giorni di indiscrezioni circolate sul web a causa di una newsletter inviata probabilmente per errore ad alcuni utenti che segnalavano l’arrivo della serie tv (come vi avevamo riportato nel nostro mensile dedicato alla piattaforma), la conferma di The Walking Dead su Disney+/Star è arrivata con un video sui social di Disney+ Italia.

Gli zombie lasciano Sky e il canale FOX dove per anni le stagioni erano state saltuariamente sia on demand che a 24 ore di distanza per le nuove puntate. Il passaggio da Fox a Disney+ era un po’ nell’aria, visto che lo stesso percorso è stato fatto anche nel Regno Unito, dove però i canali Fox hanno chiuso completamente, mentre in Italia il canale si è solo spostato dal numero 112 al 116 di Sky. Disney+ avrà però solo la prima e originale serie tv di The Walking Dead i cui diritti di distribuzione internazionale vennero presi da Fox International Studios (ora assorbita da Disney). Il suo primo spinoff Fear the Walking Dead in Italia è in prima visione su MTV e poi nel catalogo di Amazon Prime Video che ha anche in prima visione il secondo spinoff World Beyond grazie all’accordo con gli AMC Studios che attualmente producono e distribuiscono il franchise Walking Dead.

Cosa ci aspetta nella stagione finale di The Walking Dead

Basata sui fumetti di Robert Kirkman pubblicati da Image Comics, The Walking Dead è prodotta da Scott M. Gimple, con Angela Kang come showrunner e sceneggiatrice dei primi episodi dell’undicesima stagione che debutta in Italia il 23 agosto su Disney+. In questi nuovi episodi Alexandria è gravemente compromessa, dopo la devastazione dei Sussurratori e non è più il posto sicuro di un tempo. Gli abitanti devono provare a ricostruire le barriere e trovare il cibo necessario per un numero sempre più crescente di persone. Tra loro i sopravvissuti alla caduta del regno e all’incendio di Hilltop compresi Maggie e il suo gruppo di Wardens. Aumentano le tensioni e la sopravvivenza rischia di prevalere sulla collaborazione, bisogna trovare il cibo sufficiente per evitare che la città crolli come altre comunità in passato.

I sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria. Nel frattempo, all’insaputa degli abitanti di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora prigionieri di misteriosi soldati che fanno parte di un gruppo più grande e poco collaborativo.

L’undicesima stagione sarà suddivisa in 3 blocchi rilasciati in tre momenti diversi tra autunno 2021 e 2022, poi sarà la volta degli annunciati spinoff, tra cui uno che vedrà protagonisti Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) e che di fatto sarà una sorta di proseguimento della serie “madre”: