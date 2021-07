Il mix dei vari “brand” capace di portare su Disney+ prodotti per adulti grazie a Star accanto a quelli per i più giovani, continua a funzionare per la piattaforma di streaming regalando anche a luglio un mese ricco di nuovi titoli seriali. Senza dimenticare poi che prosegue quanto iniziato nei mesi scorsi come Loki, Big Sky, Love Victor 2 e La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni.

In catalogo arrivano diverse stagioni di alcune serie molto amate dal pubblico come Grey’s Anatomy e il suo spinoff Station 19 ma anche 911 permettendo così di avere tutte disponibili le stagioni finora prodotte di queste serie tv. Sul fronte più puramente Disney la novità seriale del mese è la serie tv sequel del film Turner e il casinaro del 1989 con Tom Hanks protagonista. Josh Peck interpreta il figlio, Scott Turner, che riceve in eredità un molosso che diventerà il suo nuovo partner. I primi episodi da mercoledì 21 luglio (Disney ha spostato il rilascio dei suoi “originals” al mercoledì invece del venerdì usato in precedenza).

Il brand Star a Luglio porterà in Italia il 30 luglio la miniserie A Teacher con Kate Mara, che affronta un tema delicato come una relazione fin troppo intima tra una giovane insegnante e un suo alunno delle superiori. Martin Freeman ci racconterà parte della sua esperienza di genitore in Breeders una comedy anglo-americana (co-prodotta da FX e Sky One) sulle difficoltà legate all’assenza di sonno, ai vari impedimenti che comporta crescere un altro essere umano.

Per dovere di cronaca, dobbiamo segnalare come negli ultimi giorni sui social stanno girando delle immagini di newsletter Disney con la presenza di The Walking Dead con le sue 10 stagioni in catalogo da luglio. Al momento però non ci sono conferme ufficiali.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Luglio

Fino al 14 luglio il mercoledì prosegue Loki

Il venerdì proseguono Big Sky (finale di stagione 2 luglio), Rebel (conclusione 30 luglio), High School Musical: The Musical: La serie (finale di stagione 16 luglio), Gloaming – Le ore più buie (finale di stagione 30 luglio), Love, Victor s.2 e La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

s.3 e 4 (tutti gli episodi) Mercoledì 21 – Turner e il Casinaro – La serie : Josh Peck interpreta Scott Turner figlio del detective Turner interpretato nel film del 1989 da Tom Hanks; Scott è un agente US Marshal che eredita un grosso molosso che diventerà il suo partner (rilascio settimanale)

: Josh Peck interpreta Scott Turner figlio del detective Turner interpretato nel film del 1989 da Tom Hanks; Scott è un agente US Marshal che eredita un grosso molosso che diventerà il suo partner (rilascio settimanale) Mercoledì 14 – Breeders, Genitori al limite s.1: una serie con Martin Freeman alle prese con le difficoltà dell’essere genitori, produzione inglese

s.1: una serie con Martin Freeman alle prese con le difficoltà dell’essere genitori, produzione inglese Mercoledì 21 – Station 19 s.3 e 4 (tutti gli episodi)

s.3 e 4 (tutti gli episodi) Mercoledì 21 War of the Worlds s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) Mercoledì 28 – Legion s.1-3 (tutti gli episodi)

s.1-3 (tutti gli episodi) The Chi s.1-3 (tutti gli episodi) Venerdì 30 – A Teacher: Una Storia sbagliata, miniserie con tutti gli episodi subito disponibili; al centro la complicata storia di una giovane insegnante Claire Wilson (Kate Mara) che ha una rapporto “complesso” con un suo alunno Eric (Nick Robinson)

