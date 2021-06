Grey’s Anatomy 17 e 911 4 subito su Disney+, l’estate di svolta della piattaforma di streaming

La piattaforma di streaming Disney si prepara a far compagnia agli italiani abbonati con l’arrivo di tanti titoli tra inediti e altri da riscoprire, con film in prima visione o meno e titoli a pagamento in parallelo all’uscita cinematografica. Scorrendo la lista fornita per i tre mesi estivi (le uscite di giugno le trovi qui) si notano dei particolari che aiutano a far luce sulla strategia del gruppo Disney in Italia.

Infatti su Disney+ dal 9 luglio arrivano le ultime stagioni di Grey’s Anatomy e 911 a breve distanza dalla loro conclusione su Fox Italia sulla piattaforma Sky, senza quindi aspettare il passaggio in chiaro (su La7 e Rai 2 rispettivamente) come succedeva in passato. La stessa cosa succederà anche con Station 19, lo spinoff di Grey’s Anatomy, trasmesso in chiaro per lo più in seconda serata da Canale 5, che arriverà su Disney+ all’interno del brand Star, il 16 luglio con la stagione 3 ancora inedita in chiaro, e la recente quarta stagione. Restando in tema spinoff il 6 agosto arriveranno anche le prime due stagioni di 911 – Lone Star (con la seconda ancora inedita in chiaro).

Appare evidente la voglia del gruppo Disney di riportare a casa tutte quelle serie tv di sua proprietà sparse tra le diverse piattaforme chiudendo contestualmente anche i canali Fox, Fox Crime e National Geographic presenti su Sky. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali, sono ormai troppi gli indizi in questa direzione. A partire dalla conferma dell’arrivo a luglio di 4 nuovi canali Sky due dedicati alle serie tv Sky Serie e Sky Investigation e due dedicati ai documentari Sky Documentaries e Sky Nature. Inoltre il gruppo Disney ha già iniziato a chiudere i canali Fox in giro per il mondo e dal 30 giugno spariranno nel Regno Unito dalle piattaforme Sky e Virgin Media. A queste notizie possiamo aggiungere delle deduzioni empiriche. Infatti dalla nascita di Disney+ sui canali Fox non ha debuttato alcuna nuova serie tv americana del gruppo, produzioni come Rebel o Big Sky sono finite direttamente in streaming e ad agosto la quarta stagione inedita di The Chi, finora trasmessa su Fox, arriverà su Disney+.

L’estate di Disney+ sarà anche caratterizzata dall’arrivo di alcune serie tv inedite come A Teacher – Una storia sbagliata un drama con episodi da 20/30 minuti con Kate Mara nei panni di un’insegnante che ha una relazione con un proprio alunno diciassettenne. Breeders – Genitori al limite dramedy con Martin Freeman, già rinnovato fino alla terza stagione, e parzialmente ispirato alla sua esperienza di genitore.

Le serie tv dell’estate Disney+