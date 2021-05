Disney+: le nuove serie tv in uscita a Giugno

Un mese interessante per gli abbonati a Disney+. Grazie alla combinazione di nuovi titoli con rilascio settimanale e al vasto catalogo del gruppo Disney a disposizione, non mancano i titoli che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel corso del mese. Dal 25 giugno si potranno rivedere le tre stagioni di Boris in attesa della quarta stagione ordinata da Disney+/Star ma arriva anche la serie completa di The Killing e quella della comedy Life in Pieces oltre alla quarta di American Housewife.

Tra i nuovi titoli in arrivo l’attenzione è tutta su Loki con Tim Hiddleston che riprende il ruolo del protagonista e con nel cast Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw. La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e ci farà vivere una nuova avventura del dio dell’inganno.

Nel mese del Pride arriva una docuserie dal titolo proprio Pride e la seconda stagione di Love, Victor a breve distanza dal rilascio americano. Molta attesa anche per Genius: Aretha terzo capitolo dell’antologia sui geni dell’umanità dopo Einstein e Picasso, con al centro la Regina del Soul. Infine dal 25 giugno arriva l’avventura per tutta la famiglia La Misteriosa Accademia dei giovani geni.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Giugno