Loki, ecco il trailer della serie tv Disney+ con Tom Hiddleston a giugno in streaming

Dopo Wandavision e The Falcon and The Winter Soldier nella faretra dell’accoppiata Marvel e Disney+ il prossimo titolo pronto ad arrivare è Loki una serie che riporta come protagonista nel ruolo del personaggio Marvel Tom Hiddleston (che presto vedremo su Apple Tv+ inThe Essex Serpent), in arrivo l’11 giugno.

Tra i primi titoli annunciati, insieme a quelli che l’hanno preceduto, Loki prosegue nella strada di produzioni direttamente collegate con la mega struttura seriale del Marvel Cinematic Universe, per questo sono prodotti per lo più pensati per essere miniserie spinoff parte di un’unica grande storia. In futuro, una volta che questa formula avrà preso piede, arriveranno serie Marvel per Disney+ meno legate ai volti del MCU e ai suoi relativi attori. Ma per superare 100 milioni di abbonati in un anno e costruire una solida base fan era necessario mostrare tutta l’artiglia. Lo stesso che fuori dagli USA Disney ha fatto con l’avvio del brand Star e dei titoli per adulti. Ecco il trailer italiano di Loki dall’11 giugno su Disney+ per il brand Marvel.

Il dio dell’inganno, Loki, fratello di Thor, dopo esser fuggito con il Tesseract finisce in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA – Time Variance Authority, perchè anche eroi e divinità devono fare i conti con la burocrazia. L’agenzia si occupa di tenere in ordine la linea temporale, monitorando eventuali varianti come quella creata da Loki e che ora lui stesso dovrà aggiustare, come spiega il personaggio di Mobius M. Mobius interpretato da Owen Wilson.

A partire dall’11 giugno quando arriverà il primo episodio su 6 totali (pur non essendoci un numero ufficiale tra 6 e 8 sembra essere l’ipotesi più probabile per la serie), ritroveremo Loki dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston e Owen Wilson sono affiancati da Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. La regia è di Kate Herron mentre alla guida del team di sceneggiatori c’è Michael Waldron.

La serie promette azione e divertimento in pieno stile Marvel. Nel trailer in italiano vediamo sia Mobius dire a Loki che non avrà mai un’arma che il dio con un’arma in mano “è adorabile che pensi di potermi manipolare. Sono sempre 10 passi avanti a te”. Naturalmente anche gli episodi di Loki saranno rilasciati nella modalità settimanale scelta da Disney+ per le sue produzioni.