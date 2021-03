Tom Hiddleston dopo Loki sarà su Apple Tv+ con The Essex Serpent (foto)

Una volta dismesso il costume da divinità di Loki prossimamente protagonista di una miniserie dedicata su Disney+, Tom Hiddleston è pronto a indossare quelli di leader carismatico in The Essex Serpent, adattamento di un romanzo di Sarah Perry. La foto che trovate in apertura di articolo è proprio la prima immagine ufficiale della serie la cui produzione è iniziata pochi giorni fa, il 15 marzo.

The Essex Serpent è uno dei tanti progetti colpiti e rallentati dalla pandemia da Covid-19. Infatti inizialmente la serie, prodotta da See-Saw era stata ordinata con Keira Knightley come protagonista ma l’attrice ha poi dovuto abbandonare il progetto lo scorso autunno con l’esplosione della seconda ondata di Covid-19 nel Regno Unito, non sapendo come gestire per oltre 4 mesi di set il figlio. Dopo una pausa di diversi mesi la produzione ha trovato in Claire Danes, reduce da Homeland, la nuova protagonista potendo così far ripartire la macchina produttiva.

Scritta da Anna Symon e diretta da Clio Barnard The Essex Serpent (nel 2022 su Apple Tv+ anche in Italia) racconta la storia di Cora (Danes), rimasta vedova da poco e finalmente libera da un marito violento, che decide di lasciare Londra e trasferirsi in un piccolo paese, Aldwinter, nell’Essex, affascinata da una superstizione locale legata al Serpente dell’Essex che sarebbe da poco tornato nell’area.

Hiddleston sarà Will Ransome il leader carismatico del paese, di cui tutti si fidano, ma naturalmente, come è facile immaginare, nasconderà molto altro.

La coppia Hiddlest-Danes è solo l’ennesimo tassello di Apple Tv+ nella strategia di costruire un catalogo di prodotti originali, d’autore e con volti facilmente riconoscibili dal pubblico. Tra i progetti in arrivo c’è anche Masters of The Air realizzato da Steven Spielberg e Tom Hanks, seguito delle miniserie Band of Brothers and The Pacific. Pronta per il rilascio in estate c’è Lisey’s Story con Julianne Moore adattamento di un romanzo di Stephen King; Gary Oldman sarà il protagonista di una serie di spionaggio Slow Horses. Apple Tv+ è presente in 100 paesi, Italia inclusa, ha un costo mensile di 4.99 € (con la possibilità di un abbonamento annuale a 49.99 €) ed è raggiungibile su PC, device Apple, Smart Tv, Fire Stick Tv.