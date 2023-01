The Walking Dead, a che punto siamo con la miniserie su Rick e Michonne?

Sappiamo ormai da mesi che tra i vari spin-off di The Walking Dead in lavorazione c’è anche una miniserie incentrata su Rick e Michonne, due tra i personaggi più amanti mai apparsi nella serie di AMC e nel fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard da cui la stessa è stata tratta. Col 2023 appena iniziato, una domanda sorge lecita: a che punto siamo con questo atteso spin-off?

A fornirci un piccolo ma prezioso aggiornamento è stata Danai Gurira, interprete di Michonne e coinvolta in questo nuovo progetto anche come sceneggiatrice e creatrice insieme a Scott M. Gimple e Andrew Lincoln. La pre-produzione della serie, parola di Gurira, è ufficialmente in corso, in linea con le tempistiche già annunciate nei mesi scorsi.

Nel condividere tre scatti che la vedono protagonista insieme a Scott M. Gimple e all’attore Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, Danai Gurira non ha fornito alcuna indicazione circa l’inizio delle riprese degli episodi, ma questo piccolo aggiornamento dopo mesi di silenzio riaccende le speranze per una messa in onda entro la fine del 2023.

Di cosa parlerà la miniserie su Rick e Michonne

La serie limitata dedicata a Rick e Michonne non ha ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che sarà composta da 6 episodi che chiuderanno definitivamente la storyline di Rick e Michonne, rimasta in sospeso dal quinto episodio della stagione 9 di The Walking Dead per Rick Grimes e dal 13esimo episodio della stagione successiva per Michonne.

Questo atteso spin-off è stato presentato come una “epica storia d’amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato“:

Rick e Michonne si ritroveranno dentro un mondo post-apocalittico inizialmente costruito per sconfiggere i non-morti, ma alla fine diventato teatro di una guerra tra vivi. Nel corso della miniserie, oltre a doversi ritrovare, dovranno capire se sono vittime, carnefici o amanti. E soprattutto, se hanno ancora la forza di essere vivi o se sono diventati anche loro morti.

Impossibile, al momento, avere qualche dettaglio in più su cosa accadrà ai due protagonisti nel corso dei sei episodi speciali che daranno una conclusione il più epica possibile alla loro storia. Non abbiamo un canovaccio in forma di graphic novel da cui attingere e, con le riprese non ancora partite, neanche qualche indicazione sulle location in cui queste avventure saranno ambientate.

A questo punto, però, se la timeline già ipotizzata in passato verrà mantenuta, con l’avvio delle riprese tra gennaio e aprile 2023, non mancherà molto prima che arrivino tanti dettagli dal set e qualche immagine promozione da parte di AMC.