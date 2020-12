The voice senior resta al venerdì, la sfida con il Grande fratello vip 5

Una è stata la sorpresa -positiva- di questo scorcio di stagione televisiva, l’altra è la certezza fra mille incertezze di questo autunno 2020. Il riferimento è per The voice senior, il nuovo talent show musicale con protagonisti gli over 60 ed il Grande fratello vip 5, il reality show con in campo alcuni vip che tentano di resistere nella casa più spiata d’Italia. Entrambi i programmi sono le punte di diamante attuali delle rispettive reti, con lo spettacolo musicale di Rai1 orchestrato da Antonella Clerici e il varietà di Canale 5 diretto e condotto da Alfonso Signorini. Entrambe le trasmissioni le vedremo insieme in onda venerdì prossimo 4 dicembre sui rispettivi canali, ma se la collocazione di The voice senior su Rai1 era prevista da tempo, quella del Grande fratello vip 5 torna in onda al venerdì, quando invece in quello slot era prevista la messa in onda del Silenzio dell’acqua II, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che ha avuto una scarsa audience la settimana precedente.

Detta fiction si sposta al mercoledì, con All together now che viene posizionato di sabato (dove inizialmente si pensava di mettere proprio il Gf vip) il tutto in un effetto domino che il capo dei palinsesti Mediaset Marco Paolini ha orchestrato per la gioia di Publitalia. Se qualcuno però poteva pensare che The voice senior si sarebbe spostato per sfilarsi da questa situazione, rimarrà deluso. Il nuovo talent show musicale con Antonella Clerici, Loredana Bertè, Albano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio e Clementino resta tranquillamente al proprio posto, come per altro aveva fatto capire Lucio Presta, agente di Antonella Clerici in un suo tweet di qualche giorno fa.

Dal team che confeziona il programma della Rete 1 prodotto in collaborazione con la Fremantle trapela un mantra: “Ognuno segue la sua corsa e il suo stile”. Che tradotto, ognuno ha il suo pubblico di riferimento, le offerte, pur rimanendo nell’ambito dell’intrattenimento, sono differenti, quindi alla fine della fiera c’è spazio per entrambi. Poi chi taglierà il traguardo per primo, anche per un soffio, non conta moltissimo, l’importante è accontentare il proprio pubblico e le proprie concessionarie di pubblicità, il resto è un gioco fra addetti ai lavori (social compresi).