Continuano a circolare a Viale Mazzini indiscrezioni sui nomi dei giudici di The Voice Senior, il nuovo programma di Antonella Clerici al via su Rai1 in prima serata venerdì 20 novembre. Ieri vi abbiamo dato conto delle più fresche candidature, oggi possiamo dirvi in anteprima che tra i quattro prescelti dovrebbe esserci anche Fabio Rovazzi. Un vero e proprio colpo visto l’appeal del cantante sul pubblico più giovane e considerato il fatto che nella sua carriera Rovazzi ha centellinato le sue partecipazioni televisive (ricordiamo che due anni fa avrebbe dovuto affiancare Fiorello nel suo show per Rai1, che però non si è mai concretizzato). Non a caso, sempre stando alle nostre fonti, il cachet accordato per il cantante di Andiamo a comandare e Volare sarebbe molto corposo, con una cifre che supererebbero i 200 mila euro.

Insieme a Rovazzi dovrebbero esserci – come svelato da Blogo – Al Bano con la figlia Jasmine e due tra Elodie, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Per quanto riguarda la trattativa con Marco Masini, che ieri vi abbiamo anticipato, sembrerebbe non essere andata a buon fine.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime conferme ufficiali e noi di Blogo, come sempre, ve ne daremo conto.