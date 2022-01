The voice senior 3 ci sarà, sul chi, come, quando si deciderà

Lunedì 21 novembre alle ore 11 italiane prenderà il via il Campionato mondiale di calcio Qatar 2022. Poco meno di un mese di partite (anche quattro al giorno nella prima fase) che verranno trasmesse dalla Rai (11,14,17 e 20 gli orari di messa in onda). Sarà questo un evento sportivo e televisivo che si inserirà nel palinsesto autunnale della televisione pubblica in modo dirompente. Le offerte autunnali della Rai e sopratutto della prima rete che ospiterà tutti gli incontri più importanti, si spera nazionale azzurra compresa, dovranno dunque essere inseriti in una programmazione che dovrà in qualche modo “dribblare” quel mesetto.

Il palinsesto autunnale della tv di Stato, che sarà messo in piedi dalla nuova struttura organizzativa delle direzioni di genere, dovrà quindi tenere conto di questo evento sportivo. Ecco dunque che i programmi dovranno essere concentrati, nella maggior parte per forza di cose, fra settembre e novembre. Vedremo dunque per esempio un’edizione di Tale e quale show in partenza a settembre e quindi ragionevolmente conclusa per il 18 novembre, mentre il percorso televisivo di Ballando con le stelle, ormai abituato a partire tardi, potrebbe appunto dribblare le partite del mondiale del Qatar, magari spostandosi di giorno qualora in qualche sabato ci possano essere delle partite di cartello.

In tutto questo è confermata la produzione, visti gli eccellenti dati di ascolto anche della sua seconda edizione da poco terminata, di una nuova serie di Voice senior, che potrebbe quindi andare in onda dopo il termine dei mondiali di calcio, magari nella serata del sabato. In tutto questo potrebbero essere prodotte un paio di puntate in più rispetto a quest’anno, fermandosi solo un sabato per lasciare posto al Festival di Sanremo 2023 alla cui conduzione potrebbe essere confermato il buon Amadeus (in attesa dei risultati dell’edizione 2022 in arrivo da martedì sera su Rai1).