The Voice Generations parte bene all’esordio, boom di Scotti nel preserale. I dati Auditel del 6 marzo 2026

The Voice Generations arriva primo negli ascolti serali contro Io Sono Farah. Raiuno debole nel preserale con la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi invernali, Scotti torna leader con La Ruota della Fortuna.

Antonella Clerici riparte dal successo di un titolo cult come The Voice Generations. La conduttrice incassa il plauso della produzione di Viale Mazzini dopo essere riuscita a portare in alto The Voice Kids, il titolo ha battuto una “corazzata” come C’è Posta Per Te, e viene chiamata a replicare quel tipo di fasti con un’ulteriore variante dello stesso format. Il risultato è più che soddisfacente: 18,7% di Share nella giornata che vede la cerimonia di apertura delle Parallimpiadi invernali.

La concorrenza di Canale 5 deve arrendersi al 14,7% di Share con Io Sono Farah. La soap turca di Mediaset rimane il secondo programma più visto del prime time, ma deve comunque arretrare di fronte all’appeal che suscita la trasmissione della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le reti cadette hanno compiuto altre scelte: Rai2, con House Of Gucci, arriva al 3,6% di Share.

The Voice Generations vince all’esordio

La terza rete della tv di Stato si rifugia ne La Pelle del Mondo. Anche questo un esordio positivo, considerando il debutto della coppia inedita Stefano Mancuso-Lillo Petrolo con tanti ospiti illustri per discutere di natura e scienza. La trasmissione sfiora il 4% di Share, fermandosi al 3,9%. Rete4 invece vira su Quarto Grado che svetta all’8,5% di Share. Cresce ulteriormente Top Gun Maverick su Italia Uno attestandosi al 9,7% di Share.

La7 rinnova il consueto appuntamento con Propaganda Live che non va oltre il 6,3% di Share. Risultato comunque importante per gli standard stagionali della trasmissione condotta da Diego Bianchi. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, la replica di MasterChef guadagna il 2,2% di Share. L’edizione del 2026 è stata vinta da Matteo Canzi.

Scotti leader del preserale

Sul Nove torna Fratelli di Crozza che, grazie ai nuovi episodi, ottiene il 5,6% di Share. Rai4, con The Island, conquista l’1,6% di Share. Corda tesa, su Iris, arriva all’1,9% di Share. RaiMovie, con The Hurt Locker, ottiene l’1,2% di Share. Lo Stagista inaspettato, riproposto su La5, conquista l’1,5% di Share. Nel preserale Gerry Scotti fa il pieno di ascolti contro l’apertura dei Giochi Paralimpici invernali: La Ruota della Fortuna si attesta sul 28,8% di Share contro il 17%.