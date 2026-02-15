The Voice Kids supera C’è Posta Per Te, La Ruota della Fortuna sotto il 20%. I dati Auditel del 14 febbraio 2026

Nella sera di San Valentino hanno vinto le emozioni canore. I sentimenti il pubblico li ha espressi attraverso il gradimento di The Voice Kids che, nella puntata finale che ha visto trionfare il giovane Matteo Trullu, si è imposto con il 23,4% di Share. Soddisfazione doppia per Antonella Clerici che, non solo conferma la propria voglia di affrontare grandi sfide, dimostra anche di potersi prendere determinate responsabilità. È stata messa contro Maria De Filippi perchè l’azienda la considera una veterana del Servizio Pubblico, in grado anche di assumersi qualche onere importante.

Battere C’è Posta Per Te non era semplice, né tantomeno scontato. Il programma di Maria De Filippi su Canale 5 arriva al 22,1%. Una sfida serrata che, per la prima volta in stagione, vede un programma cult del palinsesto generalista arrancare. La sfida resta aperta, ma Cologno Monzese incassa un giudizio perentorio da parte del pubblico.

The Voice Kids batte C’è Posta Per Te

Il tempo dirà se si tratta di una fase oppure è il momento di prendere qualche iniziativa ben precisa. Maria De Filippi resta al centro di Mediaset, anche come autrice di programmi. Dopo quello che ha dato e continua a dare all’azienda, nulla è in discussione. Stesso discorso per Antonella Clerici. Le reti cadette si confrontano con altro tipo di percentuali: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ottengono l’8,4% di Share. Lo sport è protagonista indiretto, anche negli equilibri televisivi, in queste settimane.

La terza rete di Viale Mazzini si rifugia in Balla coi lupi e ottiene il 3,6% di Share. Rete4 va meglio di un decimo, raggiungendo il 3,7% di Share, con Non c’è due senza quattro. La7, grazie a Massimo Gramellini e al suo nutrito parterre di ospiti, raggiunge il 5,3% di Share. In Altre Parole mantiene standard incoraggianti per Cairo. Anche per quel che riguarda la seconda parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora che conquista il 3,2% di Share.

Gramellini supera il 5% su La7

La collocazione temporale garantisce comunque standard degni di nota. Nonostante la tarda serata il pubblico di La7 non tradisce la trasmissione. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie 4Ristoranti guadagnando l’1,4% di Share. Un punto in più, al 2,4%, Accordi&Disaccordi sul Nove. Politica e attualità funzionano alla Warner Bros Discovery che prosegue a scommettere su format solidi e aperti alla sperimentazione televisiva.

After The Sunset arriva all’1,3% di Share, il Canale 20 conquista percentuali di pubblico note e non sconfessa le medie stagionali. La scatola nera di Rai4, precisamente Black Box, ottiene l’1,4% di Share. Mentre su Iris Training Day si attesta all’1,8% di Share. Trafficked su RaiMovie si accontenta dell’1,1% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano, invece, vede Stefano De Martino prendere il largo rispetto a Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna, per la prima volta in stagione, finisce sotto il 20% totalizzando il 19,2% di Share.

De Martino prende il largo in access prime time

Affari Tuoi si spinge al 22,3%. L’access prime time presenta un divario netto fra i due programmi, quasi come se gli equilibri di ascolto fossero cambiati rispetto alle scorse settimane. Una tendenza che potrebbe regalare ancora ulteriori sorprese in termini numerici. Il gradimento del pubblico è altalenante, soprattutto al cospetto di due format ormai radicati nella quotidianità televisiva stagionale.