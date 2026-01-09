Rai sorprende con una nuova mossa: Affari Tuoi nel mirino della dirigenza. Le novità

La Befana ha portato decisamente bene a Affari Tuoi. La puntata speciale abbinata alla Lotteria Italia, con ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo ad arricchire la serata affidata come sempre a Stefano De Martino, ha fatto segnare un risultato sorprendente nella gara dell’Auditel, prontamente celebrato da un comunicato Rai.

Il game show dei pacchi, trasformato in un vero e proprio varietà da numeri comici e performance musicali, ha stravinto la prima serata di martedì 6 gennaio 2026 totalizzando ben 5 milioni e 810 mila spettatori pari al 35,9% di share. Ottimo il riscontro anche per la prima parte, Aspettando Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia (27,6% di share con 5 milioni e 623 mila spettatori).

Il picco di ascolto alle 22.36 ha superato la soglia del 40% di share e dei 7 milioni di spettatori (rispettivamente 40,7% e 7 milioni e 246 mila). Numeri davvero straordinari per l’appuntamento legato all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Lo speciale Affari Tuoi – Lotteria Italia, spin-off del programma quotidiano, ha fatto il vuoto in prime time.

Affari Tuoi, la mossa della dirigenza Rai dopo il successo dello speciale della Befana

La “serata evento” con la partecipazione di volti come Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, con il gioco intervallato da momenti all’insegna di musica e goliardia, tra sketch e ilarità, ha dato notevole brio a Affari Tuoi. Risultato: numeri da record per un programma che quest’anno patisce la concorrenza de La Ruota della Fortuna nell’access prime time.

Un boom celebrato con un comunicato dal direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore: «Affari Tuoi si conferma in vetta al gradimento del pubblico. Il programma ribadisce la sua solidità, che già sta garantendo in access prime time dove spesso è leader della serata considerando le sovrapposizioni delle curve di ascolti».

Ma non è tutto. Il successo della puntata speciale, con l’inserimento di elementi di varietà all’interno del gioco, deve aver definitivamente convinto la dirigenza Rai a puntare ancora su questo format nella prima serata di Rai 1. Se ne parlava da diverse settimane. Il comunicato di Di Liberatore conferma l’approdo di Affari Tuoi con degli speciali nel prime time della rete ammiraglia.

«Gli ottimi ascolti di ieri sera confermano il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate», si legge nel comunicato. Il direttore Intrattenimento Prime Time non ha rivelato quando andranno in onda gli speciali di Affari Tuoi. Alcune indiscrezioni raccolte da LaNostraTv.it parlano della prossima primavera, più precisamente nella giornata di venerdì.

Williams Di Liberatore ha concluso poi il suo intervento ringraziando il conduttore di Affari Tuoi e tutti i suoi collaboratori per gli ottimi ascolti dello speciale del 6 gennaio: «Ringrazio Stefano De Martino e tutta la squadra per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto». Un inizio di 2026 da ricordare dunque per il presentatore partenopeo, pronto a prendersi anche la prima serata di Rai 1.