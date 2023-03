The Night Agent su Netflix, la serie ideale per chi cerca un sano action-thriller che guarda al passato

The Night Agent è un action thriller in 10 episodi, disponibili su Netflix da giovedì 23 marzo. Protagonista è Gabriel Basso che molti ricorderanno bambino nella serie tv The Big C oltre che nel cast di Super 8 di Steven Spielberg. Ma la serie ha un “pedigree” seriale particolarmente ricco a partire dal suo creatore Shawn Ryan già creatore o co-creatore di The Shield, Timeless, SWAT, Lie To Me. Prepariamoci a lasciarci travolgere dai continui colpi di scena tipici della serialità della tv generalista di una volta, per una serie tv che si rivolge alla fascia più adulta degli abbonati Netflix ma con un protagonista in grado di radunare il popolo social.

The Night Agent la trama

La serie The Night Agent inizia portando subito il suo protagonista, il giovane agente Peter Sutherland, al centro dell’azione, per poi fare un salto in avanti di un anno ritrovandolo dietro la scrivania del seminterrato della Casa Bianca. Qui occupa la postazione del Night Agent, agente FBI chiamato a rispondere a un telefono di cui solo alcuni agenti segreti conoscono il numero. Un telefono che non suona praticamente mai, al punto che Peter affina le proprie doti di analista aiutando Diane Farr, collaboratrice della Presidente degli Stati Uniti, studiando alcuni casi dell’FBI.

Improvvisamente una notte quel telefono rimasto sempre muto, squilla. Dall’altro lato c’è Rose Larkin, un’imprenditrice la cui azienda nel settore della cyber sicurezza, è recentemente fallita e che vive con gli zii. Quella notte i suoi parenti vengono uccisi e prima di morire lo zio le dà un numero di telefono e delle parole incomprensibili da dire. Rose e Peter si ritroveranno travolti in una vasta cospirazione, una rete di complotti e segreti che coinvolge servizi segreti, FBI, Casa Bianca, su cui è impossibile anticipare qualcosa. La serie The Night Agent è ispirata al romanzo omonimo di Matthew Quirk.

Se una persona finita in coma a metà anni 2000 si risvegliasse improvvisamente ritrovandosi davanti alla tv The Night Agent potrebbe pensare che siano trascorsi solo pochi giorni. Certo poi bisognerebbe spiegargli che lo sta vedendo in streaming, che cos’è Netflix e tante altre cose successe nel frattempo. La serie tv Netflix sembra infatti provenire dal passato più o meno glorioso delle serie tv, quelle produzioni piene di colpi di scena in cui si aggiungono storylines e personaggi per poter riempire le puntate e durare il più a lungo possibile. Ma visto che siamo nel 2023 e la serie è su Netflix con gli episodi subito disponibili, tutto è più compresso, senza quel respiro settimanale che avrebbe permesso di far decantare i colpi di scena e i personaggi che appaiono e scompaiono all’improvviso.

Siamo davanti a una serie tv costruita per accumulazione di fatti, di tradimenti, di svolte inaspettate spiegate ogni tanto dai personaggi che sono costretti a fare dei riassunti per gli spettatori per evitare che ci si possa perdere. Proprio però questo suo gusto vintage è uno dei punti di forza di The Night Agent che risulta così essere una serie tv particolarmente godibile per chi è cresciuto guardando mystery e spy story in tv. Quelle serie tv in cui c’era la svolta di metà stagione che cambia tutte le carte in tavola e poi si riparte fino al finale che apre le porte a nuovi misteri. Se in The Recruit con Noah Centineo la chiave mystery-spy-action era declinata con toni leggeri, a tratti ironici, con The Night Agent Netflix va a occupare uno spazio più adulto e che si prende fin troppo sul serio.

Le tante buone intenzioni iniziali, con un primo episodio denso di azione e di aspettative, si sciolgono con il passare delle puntate. Gli attori non sono aiutati da una sceneggiatura diluita in tanti rivoli e che a tratti sembra prendere direzioni incomprensibili. Tutto appare quasi improvvisato con gli attori che recitano tutti sopra le righe, quasi a voler incarnare una versione esasperata dei personaggi. Ma The Night Agent non è una serie tv che insegue premi o l’elogio della critica, quanto piuttosto un prodotto che mira a intrattenere per 10 ore che cerca l’adrenalina, i complotti, il mistero. E per questo funziona.

The Night Agent, il trailer

The Night Agent, cast e personaggi

Il protagonista di The Night Agent è Peter Sutherland interpretato da Gabriel Basso, non ancora trentenne Peter è un ligio agente FBI, tormentato dall’ombra del padre, relegato in cantina dopo l’eccessiva esposizione a seguito di un suo coinvolgimento in un attentato rimasto irrisolto. Luciane Buchanan (vista in Sweet Tooth) è Rose Larkin la ragazza che telefona alla linea dei Night Agent e finisce parte di un complotto internazionale.

Nel cast di The Night Agent troviamo anche Hong Chau nei panni di Diane Farr, capo staff della Casa Bianca e punto di riferimento per Peter, l’unica di cui sembra potersi fidare. Fola Evans-Akingbola è Chelsea Arrington agente dei servizi segreti che si occupa della scorta di Maddie (Sara Desjardins) la figlia del vice Presidente degli Stati Uniti (Christopher Shyer). Robert Patrick è teoricamente il capo di Peter, il vice direttore dell’FBI Hawkins, Kari Matchett è la Presidente Travers, Eve Harlow e Phoenix Raei sono Ellen e Dale due killer su commissione. D.B. Woodsider è Erik Monks agente dei servizi segreti tornato a lavoro dopo un periodo di malattia, Enrique Murciano è Ben Almora, capo dei servizi segreti.

The Night Agent, quanti episodi sono

La prima stagione di The Night Agent è composta da 10 episodi tra i 45 e i 50 minuti l’uno, tutti subito disponibili su Netflix in streaming.

The Night Agent 2 si farà?

La serie sembra pensata per durare, sebbene la storia si concluda al termine della prima stagione, The Night Agent può indubbiamente andare avanti con un nuovo caso da affrontare per Peter Sutherland, sul modello di prodotti Prime Video come Reacher o Jack Ryan.