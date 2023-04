Da domani, mercoledì 5 aprile 2023, gli abbonati a Disney+ potranno vedere tutte e sei episodi di The Good Mothers, la nuova produzione originale italiana della piattaforma (contenuta nel catalogo Star): per questo oggi, martedì 4 aprile, alle 12:15 è stata indetta una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Al The Space Cinema Moderno di Roma sono presenti, per presentare la serie, i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso; lo sceneggiatore Stephen Butchard ed il cast, formato da Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti.

In realtà, la serie è già stata presentata a febbraio, in occasione del 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, occasione in cui The Good Mothers ha vinto la prima edizione del Berlinale Series Award. Ora, però, si presenta in vista del lancio vero e proprio.

La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Alex Perry, racconta la vera storia di tre donne: Lea Garofalo (Ramazzotti), Giuseppina Pesce (Bellà) e Concetta Cacciola (Simona Distefano) che, avvicinate dalla Pm Anna Colace (Chichiarelli), decidono di sfidare le proprie famiglie e gli uomini dei clan di cui fanno parte, per garantire un futuro migliore ai loro figli.

A produrre la serie tv, le cui riprese sono state effettuate l’anno scorso in Calabria, ma anche a Milano e Genova, Juliette Howell e Tessa Ross per House Productions e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle.