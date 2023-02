Il pubblico la deve ancora scoprire, ma in Germania hanno già deciso: The Good Mothers ha vinto il premio della sezione Series al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ovvero alla Berlinale. La serie tv italiana, prodotta da House production e da Wildside, è risultata la migliore ai Berlinale Series Awards, assegnati per la prima volta quest’anno.

Il riconoscimento è stato assegnato questa sera, mercoledì 22 febbraio 2023, allo Zoo Palast di Berlino, storica sede della Berlinale, fino al 1999. La giuria, composta da Danna Stern di Yes Studios, dall’attore André Holland e dalla sceneggiatrice danese Mette Heeno, ha riconosciuto il fatto che The Good Mothers li abbia catturati “con i suoi personaggi su più livelli, rappresentati con cura ed a cui è stato permesso di crescere sotto i nostri stessi occhi”.

“I creatori della serie”, hanno aggiunto, “sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, con un cast stellare e performance che ci hanno fermato per un attimo il cuore. La meravigliosa fotografia, la produzione e le location hanno contribuito a rendere serie molto realistica, il che va solo bene considerato che è basata su eventi realmente accaduti”.

The Good Mothers, che sarà disponibile su Disney+ (nel catalogo Star) a partire dal 5 aprile prossimo, racconta in effetti le storie di tre donne che hanno saputo trovare il coraggio per ribellarsi alle proprie famiglie e scappare dalla ‘Ndragheta: Lea Garofalo, Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola, interpretate rispettivamente da Micaela Ramazzotti, Valentina Bellè e Simona Distefano.

Tratto dall’omonimo best-seller di Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, la serie è stata scritta da Stephen Butchard (Baghdad Central) e diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. Nel cast, va citata anche la presenza di Gaia Girace (è Denise Cosco), Francesco Colella (è Carlo Cosco) e Barbara Chichiarelli (è Anna Colace, la Pm che indaga sulla criminalità organizzata cominciando proprio dalle donne).