Dopo il successo ottenuto al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stata presentata in anteprima mondiale ed ha vinto il Berlinale Series Award, The Good Mothers si presenta al pubblico di Disney+. La nuova serie originale italiana esplora la vita di tre donne legate alla ‘ndrangheta realmente esistite, ed il loro coraggio nel collaborare con la giustizia per cambiare la loro situazione e, sopratutto, regalare un futuro migliore ai figli. Per saperne di più, proseguite nella lettura.

The Good Mothers, quando esce?

The Good Mothers, la trama

Disney+ ha deciso di far uscire tutti gli episodi della serie tv, in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile, all’interno del catalogo. The Good Mothers è stata presentata in anteprima a febbraio al 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino ed ha vinto la prima edizione del Berlinale Series Award.

The Good Mothers, le foto della serie tv italiana su Disney+ Guarda le altre 21 fotografie → Basata su una storia vera, la serie ripercorre le vicende di Denise Cosco (Gaia Girace), figlia di Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) e Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace (Barbara Chichiarelli) che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne.

È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

The Good Mothers, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti/un’ora. Disney+ li mette tutti a disposizione nella giornata del 5 aprile.

The Good Mothers, il cast

© Claudio Iannone

Il cast della serie tv è prevalentemente al femminile, ma non mancano gli interpreti maschili. Quasi tutti gli attori ed attrici, ad ogni modo, hanno avuto già esperienze nel mondo delle serie tv.

Gaia Girace è Denise Cosco: figlia di Lea Garofalo e Carlo Cosco, dopo la scomparsa della madre capisce che dietro c’è il padre, da sempre parte della ‘ndrangheta, e trova il coraggio di opporsi alla sua famiglia.

Micaela Ramazzotti è Lea Garofalo: madre di Denise, paga con la vita la scelta di allontanarsi da Carlo per garantire alla figlia una vita migliore.

Valentina Bellè è Giuseppina Pesce: appartiene a una delle ‘ndrine più potenti. Ma è furiosa: furiosa di non essere mai presa sul serio.

Simona Distefano è Maria Concetta Cacciola: migliore amica di Giuseppina, la famiglia la tratta in maniera vergognosa, murata in casa per settimane, la sua ribellione è quella di uscire di casa vestita di tutto punto.

Barbara Chichiarelli è la Pm Anna Colace: siciliana di nascita, fin da ragazzina sogna di annientare la mafia.

Francesco Colella è Carlo Cosco: ex marito di Lea e padre di Denise. Non perdona l’abbandono di Lea, che considera tradimento. Dopo la sua scomparsa, costringe sua figlia Denise a tornare a Pagliarelle con lui.

Andrea Dodero è Carmine Venturino: giovane tirapiedi di Carlo Cosco, a cui viene chiesto di seguire Denise ed aiutarla ad ambientarsi a Pagliarelle.

The Good Mothers, registi e sceneggiatori

La regia dei sei episodi è di Julian Jarrold nei primi tre e di Elisa Amoruso nei restanti tre. La serie è stata scritta da Stephen Butchard, già sceneggiatore di The Last Kingdom e Baghdad Central. A produrre House Productions e Wildside, una società del gruppo Fremantle.

The Good Mothers, dov’è stato girato?

© Claudio Iannone

La location principale della serie è la Calabria. In particolare, il set è stato allestito a Palmi, Fiumara e Reggio Calabria (nella zona del Duomo, del Castello Aragonese e del lungomare Falcomatà). Le riprese sono state effettuate anche a Milano ed a Genova.

The Good Mothers, il libro

La serie tv è l’adattamento del libro “The Good Mothers: The True Story of the Women Who Took on the World’s Most Powerful Mafia”, di Alex Perry, non ancora edito in italiano.

The Good Mothers 2 si farà?

È ancora presto per parlare di una seconda stagione, ma se si dovesse fare la serie potrebbe raccontare le storie di altre donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta, magari cambiando ambientazione e periodo storico.

The Good Mothers 2 su Disney+

È possibile vedere The Good Mothers in streaming su Disney+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento è di 8,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,90 euro; in entrambi i casi è incluso il catalogo Star, rivolto ad un pubblico più adulto.