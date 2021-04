The Good Fight 5: Cush Jumbo e Delroy Lindo tornano ma solo per dire addio

Tornare, ma solo per dire addio. Come nelle migliori storie d’amore prima di separarsi la cosa migliore è trovare un momento per un ultimo saluto evitando una rottura repentina, così nelle migliori serie tv l’addio di un personaggio storico deve essere sempre realizzato accompagnando lo spettatore verso il suo commiato. Le sparizioni fuori dalla scena sono sempre le più traumatiche. E The Good Fight proverà a fare questo con il primo episodio della quinta stagione, attualmente in produzione, facendo tornare Cush Jumbo e Delroy Lindo, presenti fin dalle origini della serie e pronti a dire addio.

Il loro addio è stato annunciato ormai da parecchio tempo e i fan della serie tv nata come spinoff di The Good Wife intorno al personaggio di Christine Baranski ma capace di trovare con il tempo una propria autonoma identità, si stavano abituando all’idea di ricevere qualche sbrigativa spiegazione dell’assenza dei personaggi di Lucca Quinn (Jumbo) e Adrian Boseman (Lindo). E invece ecco arrivare la lieta novella.

Infatti l’uscita di scena dei due attori sarebbe dovuta essere inserita negli ultimi episodi della quarta stagione. Peccato che di mezzo ci si è messa una pandemia mondiale che ha bloccato lo scorso marzo le produzioni. The Good Fight pur essendo una serie tv prodotta per lo streaming (Paramount+ ex CBS All Access negli USA, TIMVision in prima visione e Amazon in Italia) viene realizzata a ridosso della messa in onda anche per non perdere il forte legame con l’attualità che la caratterizza.

Così la serie prodotta da Robert e Michelle King lo scorso anno si è dovuta interrompere dopo 7 episodi, lasciando in sospeso gli ultimi 3 in cui sarebbero stati inseriti gli addii dei due personaggi. Pur non avendo al momento dettagli sulle vicende che porteranno all’uscita di scena di Lucca e Adrian, adesso sappiamo con certezza che i due attori saranno guest star almeno del primo episodio proprio per spiegare il loro addio.

Siamo grati a Delroy e Cush per aver accettato di tornare nella serie e concludere le loro vicende. Li adoriamo e adoriamo i loro personaggi e siamo felici di poter dare al pubblico un giusto commiato.

Questo il commento di Robert e Michelle King creatori della serie. Delroy Lindo annunciò un anno fa la decisione di lasciare la serie per occuparsi di un pilot, Harlem’s Kitchen, per ABC di cui voleva essere il protagonista. Nemmeno il mancato ordine della serie ha portato a un suo ritorno in pianta stabile in The Good Fight. In parallelo Cush Jumbo, che già era stata in The Good Wife, aveva voglia di esplorare nuove opportunità ma già al momento dell’annuncio della sua uscita di scena sperava di poter tornare per chiudere le vicende.

Per cercare di riempire i vuoti causati da questi addii la serie ha già reclutato Mandy Patinkin, nei panni di un improbabile giudice, e Charmaine Bignwa nuova avvocato dello studio legale Reddick Boseman Lockhart.

