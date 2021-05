The CW Upfront 2020-21: The Flash torna con un mini evento crossover, le Superchicche non ordinate

Ultima tra le 5 reti in chiaro americana dopo ABC, CBS, NBC e FOX, anche The CW, la rete in co-gestione tra CBS Studios e Warner Bros, ha svelato il proprio palinsesto autunnale, che partirà a metà ottobre. Tranne Riverdale 5 e The Flash 8 che torneranno a novembre con 5 episodi “evento” in onda per la prima volta nella stessa serata del martedì.

La serie tratta dai fumetti DC partirà così con una sorta di crossover lungo 5 episodi in cui appariranno nuovi eroi dell’universo DC ciascuno in un episodio diverso. “Non sarà un vero e proprio crossover ma ne ricorderà lo stile e questi episodi saranno usati per introdurre questi nuovi personaggi” ha spiegato Mark Pedowiz CEO della rete. Anche i primi 5 episodi di Riverdale saranno speciali, una necessità nata dal fatto che la produzione delle precedenti stagioni terminerà soltanto a giugno inoltrato così le nuove riprenderanno solo a settembre.

L’unica novità dell’autunno The CW è 4400 reboot di un thriller di USA Network, mentre Naomi una nuova eroina dell’universo DC Comics e lo spinoff di All American arriveranno nel 2022. Tra le novità non ci saranno Le Superchicche. Infatti l’annunciato progetto di una serie tv live action del cartone animato è stato per il momento bloccato con il pilot che sarà girato nuovamente. Dopo l’annuncio sarebbero trapelati stralci di sceneggiature con riferimenti ad atteggiamenti strafottenti, una vita sessuale esplicita delle eroine, forse poco in linea con l’idea di un adattamento di un cartoon.

Upfronts 2021/22 The CW il palinsesto d’autunno

Lunedì

ore 20.00 All American 4

ore 21:00 4400 1 (nuova serie)

Martedì (metà novembre)

ore 20:00 The Flash 8

ore 21:00 Riverdale 5

Mercoledì

ore 20:00 Legends of Tomorrow 7

ore 21:00 Batwoman 3

Giovedì

Ore 20:00 Walker 2

ore 21:00 Legacies 4

Venerdì

ore 20:00 Penn & Teller: Fool Us (show)

ore 21:00 Nancy Drew 3

Sabato

ore 20:00 Whose Line is it Anyway (show)

ore 21:00 World’s Funniest Animals (show)

Domenica

ore 20:00 Legends of the Hidden Temple (game show)

ore 21:00 Killer Camp (game show)

Le Serie Tv rinnovate e cancellate

The CW ha rinnovato tutte le sue serie tv in onda ma la gran parte torneranno solo nel 2022 da Superman & Lois 2 a Kung Fu 2, passando per Dynasy 5 e Charmed 4. Non torneranno perchè cancellate (o concluse a seconda dei punti di vista) Supernatural, Black Lightining, Katy Keene e Supergirl.

Le nuove serie tv di The CW

4400

Basata sulla serie tv creata da Scott Peters e Renee Echevarria, prodotta da CBS Studios e riadattata da Ariana Jackson, 4400 debutterà in autunno e racconta dell’improvviso e simultaneo ritorno a Detroit di 4400 persone scomparse nel corso di centinaia di anni. Erano tutti emarginati, sottovalutati, sottostimati nella loro epoca ma ora sono tornati con nuovi e misteriosi poteri. Sono una minaccia o una speranza per il futuro?

All American: Homecoming

Debutta in autunno lo spinoff di All American, un drama young adult a sfondo sportivo ambientato nella HBCU(Historically Black Colleges and Universities). Al centro Simone (Geffri Maya) già vista in All American, giovane tennista che cerca di ritrovare il successo in pista e Damon (Peyton Alex Smith) giocatore di baseball di Chicago che sembra portare sulle sue spale il peso del mondo.

Naomi

Prodotta da Greg Berlanti e DC/Warner Bros, Naomi è creata da Ava DuVernay e Jill Blankeship con Kaci Walfall nei panni di un’adolescente che deve inseguire il proprio destino dopo che un evnto soprannaturale scuote la sua cittadina portando alla luce la verità sulle sue origini.