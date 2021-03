The CW ha scelto le sue tre Superchicche, eroine bambine da cartone animato che diventeranno ventenni piene di dubbi e problemi in una potenziale serie tv in arrivo. Tra i nomi scelti per il pilot da realizzare, la prima puntata che servirà per decidere se ordinare o meno la serie, spicca Chloe Bennet la Daisy/Quake di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. che potrebbe così tornare in tv.

Accanto a lei nei panni delle altre due protagoniste troviamo Dove Cameron (vista in Descendants) e Yana Perrault. Il progetto d adattamento live action del cartone animato di Cartoon Network è prodotto da Berlanti Production con Warner Bros Tv, l’accoppiata dietro tanti successi della rete a partire dal mondo degli eroi DC. A scrivere la sceneggiatura Diablo Cody (Juno) e Heather Regnier mentre la regia del pilot sarà di Maggie Kiley.

L’idea della serie tv, The Powerpuff Girls in originale, è quella di realizzare una sorta di sequel del cartone animato con una versione più adulta delle eroine bambine. Le tre protagoniste oggi sono delle ventenni disilluse che rimpiangono di non aver avuto un’infanzia normale dovendo passare le loro giornate a combattere il crimine. Quando però il mondo avrà più bisogno di loro, accetteranno di riunirsi per tornare a essere le superchicche di cui abbiamo bisogno?

Chloe Bennet sarà Lolly/Blossom Utonioum, da ragazzina era la più coraggiosa e al contempo la più coscienziosa, ha studiato e preso diverse lauree ma oggi deve fare i conti con i traumi repressi di un’infanzia diversa da quella delle altre che l’hanno resa ansiosa e riservata, accetta di tornare come leader ma lo farà a modo suo.

Dove Cameron sarà Dolly/Bubble Utonium, era la parte dolce del trio, la più amata d’America anche da adulta continua a brillare di luce propria ma sotto la brillante corazza esterna si nasconde una ragazza tosta e saggia; inizialmente accetta più per riavere la fama di un tempo che per salvare il mondo ma finirà per sorprendere tutti. Yana Perrault sarà Molly/Buttercup Utonium, la ribelle del gruppo, molto più sensibile di quanto non trapelasse dall’esterno ha passato tutta la vita a cercare di nascondere il suo passato e poter vivere in modo anonimo.