Azione e divertimento sono gli ingredienti di The Brothers Sun, nuova serie tv disponibile dal 4 gennaio su Netflix in streaming. Creata da Brad Falchuk, storico collaboratore di Ryan Murphy e marito di Gwyneth Paltrow, insieme a Byron Wu, la serie omaggia i film d’azione orientali degli anni ’80, infondendo di contemporaneità i film d’azione e gangster americani. The Brothers Sun trasporta l’azione da una Taiwan in cui la modernità e le tradizioni si sovrappongono, nella multiculturale Los Angeles, in cui sotto la luce accecante del sole, tutti hanno una famiglia da onorare.

The Brothers Sun, la trama

Quando il capo di una famiglia della Triade di Taiwan è colpito, lo spietato figlio Charles Sun è costretto ad andare a Los Angeles per proteggere la madre e il fratello minore, da anni trasferiti negli Stati Uniti per allontanarli dai pericoli. Ma l’attacco coordinato ai capi delle Triadi criminali, si sposta nella città degli angeli e l’inconsapevole Bruce che studia medicina ma sogna di fare l’improvvisatore, dovrà fare i conti con la realtà della sua famiglia. Eileen, Charles e Bruce dovranno trovare il modo di ricostruire il loro legame familiare per sconfiggere i nemici.

The Brothers Sun, la recensione

The Brothers Sun è una serie tv sorprendente. Se su Netflix avete visto serie tv come FUBAR, Obliterated, The Night Agent o Cobra Kai, probabilmente l’algoritmo ve la farà spuntare in home page e il consiglio è quello di darle un’opportunità. In The Brothers Sun si percepisce l’amore per il racconto seriale, per il rispetto della tradizione e delle origini, per l’importanza dei legami familiari che accompagnano i creatori Byron Wu e Brad Falchuk. Nelle note di produzione rilasciate da Netflix, in un’intervista Falchuk ha raccontato come stesse cercando un nuovo progetto da realizzare e gli venne sottoposto questa sceneggiatura scritta da Wu che era un suo ex assistente. Entrambi hanno poi coinvolto sceneggiatori di origini cinesi, taiwanese, coreani per dare il più possibile un respiro autentico alla serie.

La serie tv risulta curata nei suoi dettagli. Le scene d’azione in cui alle pistole si preferiscono i calci, sono un omaggio alla tradizione dei film action orientali o che rimandavano allo stile orientale, degli anni ’80. I movimenti assomigliano a quelli dei danzatori e ogni scontro ricorda una coreografia. La violenza non è un’ostentazione necessaria per riempire le scene, ma un elemento connaturato rispetto al racconto.

Ma The Brothers Sun non è soltanto un action gangster sulle triadi taiwanesi, ma è una commedia familiare in cui i figli cercano l’amore dei genitori provando a onorare i loro desideri, anche al costo di sacrificare i propri sogni. Le famiglie sono alla base di ogni impero del crimine, lo insegnano le storie di mafia italiana, lo confermano i racconti della criminalità asiatica. Il crimine in questi mondi non è una scelta ma un obbligo per chi è figlio di un potente boss.

La precisione che Charles Sun mette negli omicidi è la stessa con cui cura la casa, con cui si dedica alla cucina. Una forma di organizzazione mentale che, accantonate le aspirazioni e i sogni, trasporti in quello che sei costretto a fare. E lo stesso capita a Bruce, aspirante improvvisatore, cresciuto lontano dal padre criminale, ma con un’esigente mamma asiatica che lo vuole medico, anche per “ostentarlo” con le amiche del Majong. Ma la capacità di improvvisare di Bruce si trasforma in un sorprendente elemento strategico vincente, facendogli trovare una soluzione nelle situazioni più complicate.

Michelle Yeoh è la ciliegina su una torta ben confezionata. Il ruolo è palesemente stato scritto per lei, coinvolta nella produzione ancor prima dell’Oscar per Everything Everywhere all at Once, una matrona amorevole, sagace, spietata, strategicamente infallibile, capace di mettere in scacco gli uomini più esperti, in un mondo fatto di tradizioni che tendono a escludere la donna. The Brothers Sun non è una serie “perfetta”, non è un prodotto che alla fine del 2024 troveremo tra i titoli premiati o nominati o nelle classiche classifiche delle migliori dell’anno. Ma è un prodotto piacevole da guardare che intrattiene, incuriosisce e rispetta le tradizioni del genere che del mondo da cui arrivano i personaggi.

The Brothers Sun, il cast

Il cast di The Brothers Sun è guidato da Michelle Yeoh nei panni di Eileen “Mama” Sun, mentre Justin Chien è Charles Sun, figlio del boss di Taipei abile atleta e spietato assassino, Sam Song Li è Bruce Sun l’altro figlio di Eileen che cresce a Los Angeles studia per fare il dottore ma sogna di fare l’improvvisatore. Nel cast della serie creata da Byron Wu e Brad Falchuk (che ha un accordo con Netflix per lo sviluppo di progetti) troviamo Johnny Kou nei panni di Big Sun il capofamiglia, ferito all’inizio della serie. Joon Lee è TK amico coreano di Bruce, Jon Xue Zhang è Blood Boots, Jenny Yang è Xing, Madison Hu è Grace.

Michelle Yeoh è Eileen “Mama” Sun

è Eileen “Mama” Sun Justin Chien è Charles Sun

è Charles Sun Sam Song Li è Bruce Sun

è Bruce Sun Highdee Kuan èAlexis

èAlexis Joon Lee è TK

è TK Jon Xue Zhang è Blood Boots

è Blood Boots Jenny Yang è Xing

è Xing Madison Hu è Grace

è Grace Johnny Kou (Shih-Hsun Kou) è Big Sun

è Big Sun Rodney To è Mark

è Mark Alice Hewkin è May

The Brothers Sun, quanti episodi sono

La serie tv The Brothers Sun è composta da 8 episodi da circa un’ora ciascuno.

The Brothers Sun, dove vederlo

Le 8 puntate della serie sono in streaming solo su Netflix.

The Brothers Sun, le location

La serie è stata girata tra Los Angeles e Taipei, le riprese si sono concluse a settembre 2022.

The Brothers Sun 2 si farà?

Il rinnovo per una serie tv Netflix difficilmente arriva prima dell’uscita della serie, spesso può essere annunciato anche diversi mesi dopo, sicuramente non si può escludere visto che la serie potrebbe trovare una strada per proseguire.