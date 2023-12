Netflix, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2024

A Gennaio 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a gennaio 2024

Tanti titoli da tutto il mondo. Anche a Gennaio 2024 non cambia la strategia di Netflix che punta sulla quantità per far trovare sempre nuovi titoli da far vedere ai propri abbonati. Serie tv che arrivano da tutto il mondo pronte a ritagliarsi il proprio spazio in Italia, a trovare la propria nicchia, all’ombra dei titoli più importanti trascinati dalla promozione internazionale.

1 gennaio – Un Inganno di troppo , miniserie

Neumatt s.2 (Svizzera)

The Good Doctor s.6

Orange Days s.1 (Giappone)

Bleach s.10 (anime)

Dungeon Food s.1 (anime)

Detective Forst s.1 (Polonia)

Champion s.1 (UK)

Killer Soup s.1 (India)

Sonic Prime s.3

s.1 (Brasile) 18 gennaio – SKAM Italia s.6

Kubra s.1 (Turchia)

Masters of the Universe: Revolution s.1 (anime)

The Seve Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse s.1

Le serie tv Netflix da non perdere a gennaio 2024

Monitorando il catalogo di Netflix è facile imbattersi in serie tv di cui non si era mai sentito nominare il titolo, che arrivano un po’ da tutto il mondo, spesso caricate anche senza particolari annunci nel corso dei diversi mesi. Tra le serie tv in arrivo a gennaio ci sono nuove stagioni di titoli cult, adattamenti di romanzi, produzioni che destano curiosità per la loro trama.

Un Inganno di troppo – Miniserie (1 gennaio)

Il 2024 si apre con il thriller Fool Me Once – Un Inganno di troppo, nuovo adattamento di un romanzo di Harlan Coben. Maya Stern ex capitano dell’esercito, cerca di superare il brutale omicidio del marito ma quando lo vede nella telecamera di un baby monitor, inizia a indagare su quanto successo portando e il suo omicidio appare collegato alla morte della sorella. Emergeranno diversi segreti legati alla ricca famiglia di cui faceva parte il marito, proprietari di un’industria farmaceutica.

The Borthers Sun – prima stagione (4 gennaio)

Ideata da Brad Falchuk storico collaboratore di Ryan Murphy, e Byron Wu The Brothers Sun è una commedia action con Michelle Yeoh. Quando viene ucciso il capo della triade taiwanese, suo figlio maggiore e killer leggendario Charles “Chaileg” Sun arriva a Los Angeles per proteggere la madre e l’ingenuo fratello che è sempre stato all’oscuro dell’attività di famiglia. Oltre ad affrontare la rivalità dei vari gruppi criminali Charles dovrà cercare anche di recuperare il rapporto familiare.

Ragazzo divora universo – miniserie (11 gennaio)

Ragazzo divora universo è l’adattamento del romanzo di Trent Dalton (edito da HarperCollins). Ambientato a Brisbane in Australia nel 1985, racconta la storia di un ragazzo con un padre scomparso, un fratello muto, una madre tossica, un patrigno spacciatore e un criminale come babysitter. Mentre cerca di capire come diventare un uomo migliore delle figure che lo crescono, finisce nel mirino di un trafficante e finirà per ritrovare quel padre perduto.

SKAM Italia – sesta stagione (18 gennaio)

Nuova stagione per la serie cult italiana. Al centro della sesta stagione di SKAM Italia c’è Asia interpretata da Nicole Rossi, una ragazza che ha un carattere forte e determinato e dovrà fare i conti con le sue fragilità, l’amicizia con le Rebelde sarà fondamentale per la sua crescita così come l’arrivo di Giulio. Nel cast tornano molti volti storici delle precedenti stagioni come Francesco Centorame, Lea Gavino, Federico Cesari, Rocco Fasano, Pietro Turano e tanti altri.

Kubra – prima stagione (18 gennaio)

Kubra è una serie turca ambientata a Istanbul dove Gokhan cerca di mettere in sesto la sua vita per sposare la donna che ama. Inizia a ricevere strani messaggi attraverso un’app per fare amicizie, da un misterioso Kubra che semplicemente gli dice che lui è diverso. Gokhan inizierà a capire il significato di questi messaggi, scoprirà cose che nessuno sapeva e si ritroverà nel mezzo di una guerra tra l’oscurità e la luce.

Griselda – miniserie (25 gennaio)

Griselda è la miniserie con Sofia Vergara che racconta la storia di Griselda Blanco che a Miami negli anni ’70 e ’80 ha costruito un impero ottenendo il soprannome di Madrina e controllando i traffici criminali della zona. La serie in sei episodi è creata da Eric Newman e diretta da Andres Baiz.

Baby Bandito – prima stagione (31 gennaio)

La serie Baby Bandito è ispirata alla rapina del secolo avvenuta nel 2014 in Cile. Kevin si innamora della ricca Genesis e deciso a fare di tutto per conquistarla, escogita un colpo complesso provando a rapinare i gangster noti come i Macellai. Dopo aver rubato loro milioni di dollari, si ritroverà braccato con Genesis in giro per il mondo vivendo una storia d’amore e di pericoli estremi culminando con un viaggio a Roma.

Non solo serie tv su Netflix a gennaio 2024

Non mancano gli show, i reality e i documentari da tenere d’occhio nel mondo dell’intrattenimento di Netlfix. Il 1° gennaio arriva la docuserie Sei ciò che Mangi – Gemelli a confronto. Dal 10 Gennaio arriva il game The Trust: Riuscirai a Fidarti? Al centro 11 sconosciuti ricevono 250mila dollari da dividere in modo equo ma saranno loro a stabilire la parte che spetta a ciascuno, lo faranno in parti uguali o tenteranno di escludere qualcuno? Lo stesso giorno debutta la seconda stagione di Break Point sul mondo del tennis. L’11 sarà caricato lo show di Checco Zalone già trasmesso da Canale 5 Amore+Iva, il 12 arriva la versione svedese di L’amore è Cieco.